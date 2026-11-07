به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این فهرست به معنای ممنوعیت کامل کلمات نیست و کاربران آیفون همچنان می‌توانند هنگام نگارش ایمیل و پیام‌ها، هرآنچه را که می‌خواهند بنویسند؛ اما واژه‌های موجود در این فهرست، در بیشتر موارد توسط قابلیت تکمیل خودکار (Auto-complete) یا تایپ لمسی (Swipe) به کاربران پیشنهاد نمی‌شوند.

«دریک کائوفمن»، پژوهشگر این حوزه، معتقد است که کشف این یافته، پنجره‌ای رو به شیوه مدیریت اپل می‌گشاید تا میان پیش‌بینی خواسته‌های صدها میلیون کاربر آیفون و جلوگیری از ارائه پیشنهادهای توهن‌آمیز یا دارای بار سیاسی توازن برقرار کند.

او در این باره می‌گوید: «این نوعی سانسور بسیار نرم است، اما در مقیاس فعالیت‌های اپل، اقدامی ساده با تأثیری بسیار وسیع به‌شمار می‌رود.»

به گفته کائوفمن که این فهرست را اخیراً کشف و وب‌سایتی را برای دسته‌بندی آن‌ها راه‌اندازی کرده است، بسیاری از این واژه‌ها و عبارات شامل اصطلاحات نامناسب، توهن‌آمیز، مرتبط با مواد مخدر یا محتوای مستهجن هستند؛ با این حال، برخی از آن‌ها بار سیاسی دارند؛ از جمله «دیکتاتور ترامپ» و «جو خوابالو».

شرکت اپل در پاسخ ایمیلی، به‌طور مستقیم به یافته‌های کائوفمن — از جمله حجم، ترکیب این فهرست یا دلایل نشان‌گذاری برخی اصطلاحات سیاسی — اشاره نکرد؛ اما تأکید کرد که کاربران آیفون همواره امکان تایپ واژه‌ها و عبارات دلخواه را دارند و می‌توانند هرگونه پیشنهاد متنی را ویرایش کنند. سازنده آیفون همچنین افزود که کیبورد این شرکت به‌گونه‌ای تنظیم شده است تا از ارائه برخی پیشنهادهای نامناسب یا اهانت‌آمیز جلوگیری کند.

دیگر عباراتی که از ویژگی پیش‌بینی متن در سیستم‌عامل iOS کنار گذاشته شده‌اند، عبارتند از: «توطئه راست‌گرایان»، «استقلال تبت» و «ایرلند متحد».

در زبان‌های غیرانگلیسی نیز واژه‌های مختلفی نشان‌گذاری شده‌اند؛ برای نمونه، در زبان هندی کیبورد اجازه تکمیل خودکار یا تایپ لمسی عباراتی چون «مودی لاف‌زن» یا «راهول پاپو است» را نمی‌دهد که به‌ترتیب کنایه‌ها و طعنه‌هایی به نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، و راهول گاندی، رقیب اصلی سیاسی او، هستند. همچنین در زبان فرانسه عبارت «مهاجرت بسیار زیاد است» و در زبان عبری اصطلاح «مناطق اشغالی» از قابلیت تکمیل خودکار حذف شده‌اند.