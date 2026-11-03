به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از انتشار نتایج مالی سه‌ماهه چهارم سال مالی که فراتر از انتظارات تحلیلگران بود، در معاملات پس از ساعات رسمی بازار تقریبا بدون تغییر باقی ماند. اما پس از آنکه مدیران شرکت در جریان یک کنفرانس تلفنی، چشم‌انداز ضعیف‌تری از عملکرد آینده ارائه کردند، قیمت سهام در مقطعی ۴ درصد کاهش یافت. با این حال، سهام اپل در ادامه بخشی از افت خود را جبران کرد و میزان کاهش به حدود ۲ درصد رسید.

تقاضای اولیه بالا برای خانواده آیفون ۱۸ پرو و همچنین افزایش قیمت محصولات، از عوامل اصلی رشد عملکرد مالی اپل در این سه‌ماهه بودند.

اپل پیش بینی می کند حاشیه سود ناخالص این شرکت در سه‌ماهه منتهی به دسامبر به ۴۵ تا ۴۶ درصد کاهش یابد. البته این شاخص در سه‌ماهه چهارم ۴۷.۹ درصد بود. همچنین سازنده آیفون تخمین می زند درآمد بخش خدمات آن بین ۸ تا ۹ درصد رشد کند که کمتر از پیش‌بینی۱۰.۷ درصدی تحلیلگراناست.

این نتایج در شرایطی منتشر می‌شوند که اپل تحت مدیریت جان ترنوس، مدیرعامل جدید خود که در ماه سپتامبر سکان هدایت شرکت را بر عهده گرفت، در حال تجربه مجموعه‌ای از تغییرات و اقدامات بی‌سابقه است.

اپل پس از نزدیک به دو دهه که تقریبا تمام مدل‌های جدید آیفون را در فصل پاییز معرفی و عرضه می‌کرد، امسال تصمیم گرفته زمان‌بندی عرضه محصولاتش را تغییر دهد. بر این اساس، مدل‌های آیفون پرو و دوئو امسال روانه بازار می‌شوند و انتظار می‌رود سایر مدل‌ها سال آینده عرضه شوند.

اپل همچنین در سه‌ماهه اخیر مجموعه‌ای از محصولات جدید غیرآیفونی را معرفی کرد، از جمله نخستین لپ‌تاپ‌های مجهز به صفحه‌نمایش لمسی و اولین دستگاه این شرکت برای مدیریت هوشمند خانه.

به گفته تحلیلگران، عرضه پیوسته محصولات جدید با هدف متعادل‌تر کردن چرخه درآمد سالانه اپل انجام می‌شود. چرخه‌ای که برای دهه‌ها با افزایش چشمگیر درآمد در فصل تعطیلات پایان سال میلادی همراه بود، اما این رشد تا اواخر تابستان به‌تدریج کاهش پیدا می‌کرد.