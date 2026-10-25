نمایشگر آیفون دوئو در تست مقاومت شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، زک نلسون از کانال یوتیوب JerryRigEverything که موبایل های هوشمند و وسایل الکترونیکی را از لحاظ مقاومت، دوام و تعمیرپذیری آزمایش می کند، آیفون تاشو را بررسی کرده و نتایج آن نشان دهنده چند نقطه ضعف است که فراتر از فشار وارد کردن به موبایل برای خم کردن آن در جهت مخالف هستند.

رده بندی IP۶۸ گرد و غبار اپل باید در جهان واقعی بررسی شود. نلسون در یک ویدئو، آیفون دوئو را در شن وخاک دفن کرد. پس از آن موبایل به راحتی در تمام جهات بسته نمی شد.

به نظر می رسد زباله ها از چند نقطه وارد لولاهای تیتانیومی شده اند و حتی آهنرباها نمی توانستند دو نیمه دستگاه را در برابر این ذرات ساینده به هم بچسبانند و کاملا ببندند. نمایشگر انعطاف پذیر داخلی دستگاه یک پوشش با بافت نانو دارد که در مقایسه با نمایشگرهای تاشو درخشان، خط و خش ها را بهتر مخفی می کند. اما این پوشش هم تحت فشار شدید شکننده است.

هنگامیکه نلسون موبایل را برخلاف جهت تاشدگی معمول آن خم کرد، قاب دستگاه دوام آورد و نشکست اما پنل AMOLED دستگاه دچار آسیبی دائمی شد. نخست یک خط سبز و سپس خط های بیشتر روی دستگاه ظاهر شدند و در نهایت نمایشگر به طور کامل از کار افتاد. جایگزین کردن نمایشگر داخلی حدود هزار دلار هزینه دارد.

وی اشاره می کند از زمانیکه نخستین نسل دستگاه های تاشو وارد بازار شده اند یعنی هفت سال قبل مشغول آزمایش آنهاست و بیشتر آنها در مقابل روتین های آزمایشی وی دوام می آورند. اما آیفون دوئو دوام نیاورد. نمایشگر خارجی مجهز به «سرامیک شیلد ۲» مانند یک نمایشگر آیفون‌های معمولی عمل کرد و فقط در سطوح بالاتر سختی مقیاس موس(Mohs)، آثار و خراش‌های بسیار کم‌رنگی روی آن ایجاد شد.

ترکیب یک لولایی که ممکن است به گرد وغبار و زباله ها در آن گیر کنند و نمایشگر انعطاف پذیر که در جهت مخالف تا نمی شود به معنای آن است که مالکان این دستگاه احتمالا باید آیفون دوئو را به خصوص زمانی که باز است یا در مجاور شن و خاک با احتیاط استفاده کنند.