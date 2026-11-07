به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار داشت: پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات به ارزش یک میلیون و ۶۶۲ هزار و ۶۹ یورو در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متخلفان را علاوه بر الزام به بازگرداندن ارز و ایفای کامل تعهدات ارزی، به تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال و ممنوعیت خروج از کشور تا یک سال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: متهمان در مجموع به پرداخت ۸۳۳ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک‌پنجم ارزش تخلف در حق صندوق دولت محکوم شدند.

شاهی خاطرنشان کرد: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تخلف صادرکننده را تهیه و برای رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان لرستان ارسال کرده بود.