محمد نیکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم این اتحادیه خبر داد و اظهار کرد: این مجمع با حضور نمایندگان اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین و همچنین مدیران و نمایندگان مؤسسات و تشکل‌های قرآنی، در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

وی افزود: پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا، اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه برای یک دوره سه‌ساله انتخاب شدند.

بر اساس نتایج انتخابات، رقیه یعقوبی، اکبر صباحی‌فر، مریم آقایی، حمیدرضا زهرایی و مصطفی فضلعلی به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. سلیمان بهاری، میثم بابایی و ترابعلی رخ‌فیروز نیز اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره هستند.

همچنین سیده صغری حسینی، معصومه آقایی و علی غلامی به‌عنوان بازرسان اصلی و مهدی دانشخواه به‌عنوان بازرس علی‌البدل اتحادیه انتخاب شدند.

نیکی در پایان ضمن تبریک به اعضای منتخب، از حضور و مشارکت مدیران و نمایندگان مؤسسات قرآنی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه کشوری قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری اعضای جدید، زمینه تقویت فعالیت‌های قرآنی، حمایت از مؤسسات و تشکل‌ها و توسعه برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در استان قزوین فراهم شود.