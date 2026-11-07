به گزارش خبرنگار مهر، یازدهم آبان‌ماه سال ۱۳۴۲، حاج اسماعیل رضایی و طیب حاج‌رضایی، دو تن از چهره‌های شناخته‌شده بازار میوه و تره‌بار تهران، به اتهام فعالیت علیه رژیم پهلوی در ارتباط با وقایع ۱۵ خرداد، تیرباران شدند.

اگرچه شخصیت طیب حاج‌رضایی در سال‌های گذشته موضوع پژوهش‌ها و نگارش کتاب‌های متعددی بوده است، اما درباره زندگی و مبارزات محمداسماعیل رضایی تحقیقات کمتری صورت گرفته و ابعاد مختلف شخصیت او همچنان کمتر شناخته شده است.

در همین راستا، کتاب «من حاج اسماعیل رضایی هستم» با رویکردی مستند و روایی به بازخوانی زندگی این شهید اختصاص یافته است. این اثر به قلم محمد جعفربگلو نگاشته شده و علاوه بر روایت زندگی حاج اسماعیل رضایی، دربرگیرنده اسنادی تازه درباره پرونده قضایی و تیرباران او و طیب حاج‌رضایی است.

این کتاب در سه فصل تدوین شده است. فصل نخست به بررسی حیات اجتماعی محمداسماعیل رضایی می‌پردازد و فصل دوم، ابعاد مختلف زندگی و فعالیت‌های سیاسی او را مورد واکاوی قرار می‌دهد. در فصل سوم نیز واکنش گروه‌ها و جریان‌های مختلف به تیرباران حاج اسماعیل رضایی و طیب حاج‌رضایی بررسی شده است.

کتاب «من حاج اسماعیل رضایی هستم» تلاشی برای بازشناسی یکی از چهره‌های کمتر روایت‌شده قیام ۱۵ خرداد و ارائه تصویری مستند از زندگی، مبارزات و سرانجام اوست که به‌زودی از سوی نشر بین‌الملل منتشر خواهد شد.