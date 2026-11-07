به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۶ آبان، سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی «توسعه دریامحور» از سوی رهبر معظم انقلاب است؛ سندی راهبردی که با هدف تبدیل دریا به پیشران اصلی اقتصاد کشور تدوین شده است.

این سند جامع، نگاهی یکپارچه و تمدنی به جغرافیای دریایی ایران دارد؛ از ظرفیت‌های بی‌بدیل دریای کاسپین در شمال تا شکوفایی و آبادانی جزایر استراتژیک، موقعیت ژئوپلیتیک آبراهه‌ها و تنگه هرمز، و پیوند ساحل و پس‌کرانه با پهنه‌های فراساحل. این راهبرد با اتصال ظرفیت‌های دریا به آب‌های آزاد و حضور مقتدر در اقیانوس، نقشه راهی نوین برای خلق ثروت، رونق تجارت دریایی و ارتقای رفاه ملی رقم می‌زند.