به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی صبح شنبه در مراسم استقبال از شهدای گمنام اظهار داشت: صدها سال است که این نقطه منبع نور و فیضگاه مؤمنان و مکان تجدید عهد پرهیزکاران با خاندان عصمت و طهارت بوده است. امروز این مکان شریف میزبان مهمانان عزیزی شد و خواهران ما به عشق دیدار شهدا و تجدید پیمان با آرمان آنان شرفیاب شدند.

وی افزود: خدا را شکر که نام ما را با ولایت و محبت اهل‌بیت گره زد. این شهیدان در مسیر اسلام عزیز و خاندان عصمت و طهارت شربت شهادت نوشیدند.

فاطمی با یادآوری دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: آن روز که صدام از ترس انقلاب اسلامی خاک ایران را مورد تهاجم قرار داد، غافل بود از فرزندانی که در دامان مادرانشان لالایی حب حسین و عشق حضرت زهرا شنیده بودند. این ملت با دست خالی صدام را شکست داد و نه تنها خاک، بلکه نظام برآمده از مکتب تشیع را نیز حفظ کرد.

امام جمعه با اشاره به شرایط کنونی گفت: متأسفانه آن درس فراموش شده است. امروز بار دیگر ملت سرفراز ایران با ابرقدرتی قلدر پنجه در پنجه شده و در مقاومت سر از پا نمی‌شناسد. آمریکا و اسرائیل غاصب در بن‌بست مانده‌اند. ما باید بر آمادگی، بیداری و انسجام خود بیفزاییم و متحد و استوار در مقابل دشمن غدار بایستیم.

وی در پایان با اشاره به ایام فاطمیه تأکید کرد: دست نیاز به دامن حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها دراز می‌کنیم و از آن حضرت می‌خواهیم مادری خود را نسبت به ملت ایران رعایت فرماید و رهبر معظم انقلاب را در سایه عنایات امام زمان علیه‌السلام از همه بلیات محفوظ بدارد.