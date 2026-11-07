به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، رابرت پتینسون جایزه سینماتک آمریکا در سال ۲۰۲۶ را به پاس ۲ دهه فعالیت حرفه‌ای خود دریافت می‌کند. در حالی که وی به عنوان یکی از همه فن حریف‌ترین بازیگران نسل خود تثبیت شده است؛ این جایزه را ۹ فوریه ۲۰۲۷ (۲۰ بهمن) دریافت خواهد کرد.

ریک نیکیتا رئیس هیئت مدیره سینماتک آمریکا، با اعلام این خبر از پتینسون به عنوان بازیگری یاد کرد که حرفه فوق‌العاده‌ای را برای خود رقم زده که با فداکاری تزلزل‌ناپذیر به حرفه‌اش، انتخاب‌های خلاقانه بی‌باکانه و تطبیق‌پذیری قابل توجه تعریف می‌شود.

وی افزود: از همکاری‌ با برخی از دوراندیش‌ترین فیلمسازان سینما گرفته تا توانایی‌ در جذب مخاطبان در فیلم‌های پرفروش استودیویی بزرگ، این بازیگر همواره چالش را انتخاب کرده و در این مسیر قدرت داستان‌سرایی عالی از خود عیان کرده است.

فقط در سال ۲۰۲۶ این بازیگر در چند فیلم ظاهر شد؛ وی در فیلم عاشقانه «درام» در مقابل زندایا بازی کرد و همچنین بازیگر فیلم حماسی «اودیسه» کریستوفر نولان بود که در نقش شخصیت شرور آتینیوس ظاهر شد و همچنین در فیلم «پرایم‌تایم» نقش روزنامه‌نگاری را ایفا کرد که برای گرفتن یک شکارچی، تلاش می‌کند.

با این فیلم آخر وی اولین فیلم شرکت تهیه‌کنندگی خودش با نام «ایکی انئو آرلو» را ساخت.

او سال را با بازی در نقش یک قاتل تغییر شکل‌دهنده در فیلم «تل‌ماسه: قسمت سوم» دنی ویلنوو به پایان رساند. پتینسون در حال حاضر در حال تولید فیلم «بتمن: قسمت دوم» به کارگردانی مت ریوز است که در آن نقش بتمن/بروس وین را در دنباله این فیلم ابرقهرمانی پرفروش تکرار می‌کند.

کارنامه این بازیگر از نقش‌های برجسته در فرنچایزهای «گرگ و میش» و «هری پاتر» گرفته تا فیلم‌های متنوع‌تری مانند «فانوس دریایی» رابرت اگرز، «اوقات خوش» جاش و بنی سفدی، «میکی ۱۷» بونگ جون هو، «بمیر، عشق من» در کنار جنیفر لارنس و «تنت» نولان را در بر می‌گیرد.

پیش از پتینسون سینماتک آمریکا این جایزه را به چهره‌هایی چون مایکل بی. جردن (برنده سال گذشته و برنده نهایی جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد)، ادی مورفی، استیون اسپیلبرگ، مارتین اسکورسیزی، جودی فاستر، دنزل واشنگتن، نیکول کیدمن و جورج کلونی و ... اهدا کرده است.

پیش‌تر رایان گاسلینگ برای دریافت چهلمین جایزه سینماتک آمریکا انتخاب شده بود، اما از آنجا که برنامه وی با برنامه این مراسم (که ابتدا برای ۲ نوامبر برنامه‌ریزی شده بود) تداخل پیدا کرد، تجلیل از وی به سال ۲۰۲۷ موکول شد.