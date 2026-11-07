شیرزاد جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارندگی شدید، وقوع رعدوبرق و شرایط نامساعد جوی، ترانسفورماتور پست شماره یک الیگودرز از مدار خارج شد و این موضوع موجب قطع برق تعدادی از مناطق و روستاهای شهرستان شد.

وی افزود: با تلاش اکیپ‌های فنی و عملیاتی و انجام مانور شبکه، بار فیدرهای قطع‌شده به فیدرهای مجاور منتقل شد و از مجموع هشت فیدر موجود، هفت فیدر مجدداً برقدار شدند و برق مشترکان آن‌ها به مدار بازگشت.

تداوم تلاش برای رفع خاموشی ۹ روستا

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به وضعیت برق‌رسانی در مناطق روستایی الیگودرز تصریح کرد: در حال حاضر برق ۹ روستا همچنان قطع است که از این تعداد، دو روستا در بخش زز و ماهرو و هفت روستا در بخش مرکزی شهرستان قرار دارند.

جمشیدی خاطرنشان کرد: اکیپ‌های اتفاقات، نیروهای فنی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق لرستان برای رفع مشکل و برقراری مجدد برق روستاهای باقی‌مانده در تلاش هستند و اقدامات عملیاتی تا رفع کامل خاموشی‌ها ادامه خواهد داشت.