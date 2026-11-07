به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ فرهاد عباسی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه، در نشست خبری دومین دوره جایزه جهانی صدر با قدردانی از تلاش‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شکل‌گیری این رویداد اظهار کرد: حوزه‌های علمیه همواره بر تولید اندیشه و نظریه تأکید داشته‌اند و فقاهت که از عصر امام صادق(ع) بنیان‌گذاری شده، بر پایه پویایی و تولید نظریه‌های جدید استوار بوده است.



وی افزود: فلسفه و تفکر عقلانی در حوزه‌های علمیه نیز هیچ‌گاه در دانش‌های گذشته متوقف نمانده و همواره در مسیر تولید اندیشه‌های نو حرکت کرده است. فقه، فلسفه و تفکر دینی در پی تسری اندیشه‌های بنیادین و مبتنی بر معرفت دینی به همه عرصه‌های زندگی بشر هستند.

حوزه‌های علمیه آماده پاسخگویی به نیازهای تمدن نوین بشری هستند

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با اشاره به ظرفیت دین و مکتب تشیع برای پاسخگویی به مسائل مختلف زندگی بشر تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی، دین و مکتب تشیع و جعفری توانسته‌اند ظرفیت پاسخگویی خود را در عرصه‌های متنوع زندگی انسان نشان دهند.

عباسی ادامه داد: با توجه به تحولات امروز، رسالت حوزه‌های علمیه، پژوهشگاه‌ها، مراکز پژوهشی حوزوی و پژوهشگران بیش از گذشته معطوف به پاسخگویی به نیازهای تمدن نوین بشری شده است. پرسش‌های فراوانی نیز نه‌تنها در داخل ایران، بلکه در سراسر جهان درباره انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و حوزه‌های علمیه مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه پاسخگویی مناسب به این پرسش‌ها و عرضه درست آنها به مخاطبان جهانی اهمیت فراوانی دارد، گفت: مخاطبان بسیاری در تعامل با مکاتب، ادیان و جریان‌های فکری مختلف، پاسخ پرسش‌های خود را نیافته‌اند. در شرایطی که تفکر غربی و مادی‌گرایانه ظاهراً بر جهان سیطره داشته، انقلاب اسلامی ندای دیگری را مطرح کرده و نشان داده است که راه و پاسخ دیگری نیز وجود دارد.

دعوت از پژوهشگران حوزوی برای حضور در جایزه جهانی صدر

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با اعلام آمادگی این مجموعه برای مشارکت در جایزه جهانی صدر اظهار کرد: به نمایندگی از مراکز پژوهشی و پژوهشگران حوزه اعلام می‌کنیم که حوزه‌های علمیه آماده‌اند با تمام ظرفیت در این رویداد مشارکت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی شکل‌گرفته در حوزه‌های علمیه پس از انقلاب اسلامی افزود: مدیریت و شورای عالی حوزه‌های علمیه در این مسیر ظرفیت‌های فراوانی ایجاد کرده‌اند و حوزه امروز با حوزه دهه‌های گذشته تفاوت‌های بسیاری دارد که فعالیت بیش از ۱۰۰ مجله علمی از جمله نمونه‌های آن است.

عباسی از پژوهشگران و نظریه‌پردازان حوزوی دعوت کرد جایزه جهانی صدر را فرصتی بی‌نظیر برای عرضه اندیشه‌های خود به جهان بدانند و گفت: اندیشه‌هایی که در بستر حوزه‌های علمیه شکل گرفته‌اند، سرمایه و افتخار این مجموعه هستند و می‌توانند از مسیر این جایزه در سطح بین‌المللی معرفی شوند.

وی همچنین از مدیران و مراکز علمی حوزه‌های علمیه خواست در این رویداد همراهی کرده و آثار فاخر خود را ارسال کنند و خطاب به اصحاب رسانه افزود: از رسانه‌ها انتظار داریم روایت بین‌المللی تولیدات علمی حوزه‌های علمیه را برجسته کنند.

حوزه دیگر نهادی در کنج حجره و مدرسه نیست

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با تأکید بر تغییر جایگاه و کارکردهای حوزه در روزگار کنونی خاطرنشان کرد: حوزه علمیه امروز صرفاً نهادی در کنج حجره یا یک مدرسه نیست، بلکه کانون تولید اندیشه، فرهنگ و تربیت میدانی پژوهشگران و اندیشمندان حوزوی است.

عباسی با اشاره به ضرورت توجه به حکمرانی دینی در فعالیت‌های علمی حوزه گفت: نگاه ما به این جایزه صرفاً برگزاری یک رویداد جهانی نیست، بلکه هدف، زمینه‌سازی برای حکمرانی دینی و آماده‌سازی جهان برای تحقق آرمان بلند بشریت، یعنی مهدویت و عصر ظهور است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تولید علم در اقتدار کشور بیان کرد: راهبرد «العلم السلطان» در پرتو تولیدات علمی، به‌ویژه در عرصه علوم انسانی و اسلامی، تحقق پیدا می‌کند. این تولیدات علمی می‌توانند به‌عنوان نرم‌افزار قدرت نظامی و فناوری‌های نوین عمل کنند و امیدواریم با ایفای نقشی مؤثر در جایزه جهانی صدر، در این مسیر گام برداریم.