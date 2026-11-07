به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضاییه، حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش فرزند محمداکبر، از عناصر مرتبط با گروهک تروریستی جیش‌الظلم که به اتهام بغی و محاربه از طریق حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید شهرستان خاش، منتهی به شهادت و مجروحیت پرسنل انتظامی شده بود، پس از طی مراحل قانونی صبح امروز اجرا شد.

در پی حمله مسلحانه عناصر وابسته به گروهک تروریستی جیش‌الظلم به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید شهرستان خاش، تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی به شهادت رسیده و مجروح شدند.

پس از وقوع این حادثه، موضوع با دستور مقام قضایی در دستور کار مراجع انتظامی و امنیتی قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در این حمله آغاز شد.

در جریان اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، محمدعارف شه‌بخش فرزند محمداکبر به‌عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده شناسایی و دستگیر شد.

در جریان رسیدگی قضایی، ابعاد مختلف حادثه، ارتباط متهم با گروهک تروریستی جیش‌الظلم و نقش انتسابی وی در حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید بررسی شد.

پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی قضایی و صدور حکم محکومیت محمدعارف شه‌بخش به اتهامات بغی و محاربه از طریق حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید شهرستان خاش، حکم صادره پس از طی مراحل و تشریفات قانونی، بامداد امروز شانزدهم آبان ۱۴۰۵ اجرا شد.