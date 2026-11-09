به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) با تفسیر آیات سوره مبارکه یاسین، به تبیین ماجرای عذاب قوم انتاکیه، قدرت مطلق الهی، حقیقت علیت و جایگاه پیامبران و عالمان دین پرداخت.

وی با اشاره به آیه «إِنْ کانَتْ إِلَّا صَیْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ» گفت: خداوند برای نابودی یک شهر با آن وسعت و آبادانی، نیازی به فرستادن لشکر فرشتگان نداشت و تنها با یک صیحه، همه ساکنان آن را خاموش کرد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه همه موجودات آسمان و زمین لشکریان خداوند هستند، افزود: خداوند خالق همه موجودات است و هر زمان اراده کند، هر اثری را در عالم ایجاد می‌کند؛ بنابراین برای عذاب کردن یا گرفتن جان انسان‌ها به هیچ‌یک از مخلوقات خود نیاز ندارد.

آیت الله دژکام با اشاره به اینکه در برخی آیات از حضور فرشتگان برای عذاب اقوام گذشته سخن گفته شده است، بیان کرد: حضور فرشتگان نیز بر اساس مصالح و حکمت الهی بوده و خداوند برای تحقق اراده خود به هیچ واسطه‌ای نیازمند نیست.

وی با اشاره به ادامه آیات سوره یاسین و موضوع زنده شدن انسان‌ها در قیامت، تصریح کرد: همان خدایی که با یک صیحه انسان‌ها را خاموش می‌کند، با یک نفخ و دمیدن، آنان را از دل خاک و قبرها بیرون می‌آورد تا در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشند.

یک حقیقت می‌تواند منشأ نابودی یا احیا باشد

نماینده ولی‌فقیه در فارس در ادامه با اشاره به دیدگاه ملاصدرا درباره تفاوت صیحه و نفخ گفت: ملاصدرا در تفسیر خود بر سوره یاسین به نکته ظریفی اشاره می‌کند؛ اینکه هر دو پدیده از حرکت هوا ناشی می‌شوند، اما یکی می‌تواند موجب نابودی و دیگری زمینه‌ساز احیا و زنده شدن باشد.

وی با مثال زدن خاموش کردن یا شعله‌ور ساختن آتش با فوت کردن، افزود: یک حرکت واحد می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد و این مسئله نشان می‌دهد که تأثیرگذاری موجودات در عالم، مستقل از اراده خداوند نیست.

آیت الله دژکام با اشاره به مباحث فلسفی درباره رابطه علت و معلول اظهار کرد: در تاریخ فلسفه، برخی فیلسوفان بر تأثیر مستقل علت‌ها تأکید داشتند و در مقابل، گروهی دیگر از جمله اشاعره معتقد بودند که علت‌های طبیعی هیچ تأثیری ندارند و همه آثار مستقیماً از جانب خداوند ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: ملاصدرا دیدگاه دیگری مطرح می‌کند که بر اساس آن، موجودات و علت‌های طبیعی در اثرگذاری نقش دارند، اما این تأثیر به اذن و اراده الهی وابسته است و هیچ علتی به‌صورت مستقل نمی‌تواند منشأ اثر باشد.

تمسخر عالمان دین چیزی از مقام آنان نمی‌کاهد

امام جمعه شیراز با اشاره به آیه «یا حَسْرَةً عَلَی الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ» گفت: یکی از رفتارهای ناپسند اقوام گذشته، تمسخر پیامبرانی بود که برای هدایت آنان فرستاده می‌شدند و این رفتار در طول تاریخ نسبت به عالمان دین و ادامه‌دهندگان مسیر انبیا نیز تکرار شده است.

آیت الله دژکام با اشاره به برخی رفتارها در فضای مجازی و جسارت به علما و روحانیون افزود: نباید تصور کرد که بی‌احترامی و هتک حرمت به یک عالم دینی، از جایگاه و مقام معنوی او می‌کاهد؛ کسی که وظیفه خود را در مسیر الهی انجام می‌دهد، اجرش را از خداوند دریافت می‌کند، اما کسانی که مرتکب این رفتارها می‌شوند باید نسبت به عواقب اعمال خود نگران باشند.

وی با بیان اینکه تمسخر و مخالفت مخالفان، بخشی از مسیر رسالت پیامبران و پیروان آنان بوده است، اظهار کرد: این رفتارها می‌تواند موجب استحکام بیشتر انسان‌های مؤمن در مسیر حق شود و آنان را از وابستگی به تشویق و تأیید اهل دنیا دور کند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به جایگاه والای عالمان ربانی و یادکرد از مرحوم آیت‌الله‌العظمی زنجانی، آنان را از مردان خدا و برخوردار از مراتب بالای عقل و بصیرت دانست و گفت: چنین انسان‌هایی لذت اطاعت و بندگی خداوند را با هیچ نعمتی عوض نمی‌کنند و رضایت الهی برای آنان بالاترین پاداش است.

خدمت برای خداوند؛ بدون چشم‌داشت از مردم

آیت الله دژکام با تأکید بر ضرورت اخلاص در فعالیت‌های دینی و اجتماعی بیان کرد: انسان باید در مسیر خدمت به مردم و انجام کارهای خیر، انتظار جبران و قدردانی از دیگران نداشته باشد؛ چراکه اگر هدف از خدمت، دریافت پاسخ و پاداش از مردم باشد، ممکن است انسان دچار ناامیدی شود.

وی افزود: باید نیت انسان این باشد که کاری را برای رضای خدا انجام دهد و پاداش آن را از پروردگار طلب کند؛ چراکه آنچه خداوند در برابر یک عمل خالصانه عطا می‌کند، بسیار ارزشمندتر از پاداش‌های دنیوی است.

امام جمعه شیراز با اشاره به آثار اخلاص در زندگی انسان‌ها گفت: وقتی انسان از خلق خدا چشم‌پوشی کند و تمام توجهش به پروردگار باشد، زمینه عنایت بیشتر الهی برای او فراهم می‌شود و تداوم این مسیر می‌تواند برکات فراوانی برای نسل‌های بعدی نیز به همراه داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) به‌عنوان حرم سوم اهل‌بیت(ع) در شیراز، ابراز امیدواری کرد: خداوند برکات حضور در این مکان مقدس و بهره‌مندی از آموزه‌های قرآن کریم و سخنان بزرگان دین را افزایش دهد و توفیق پیمودن مسیر صحیح زندگی را به همگان عنایت کند.