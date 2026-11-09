به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد، همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، یکی از نانوایان نیک‌اندیش شهرستان تفت، ۵۰۰ میلیون ریال از محل سود کسب‌وکار خود را برای آزادی یک مادر زندانی جرائم غیرعمد اهدا کرد.

این خیر نیکوکار هدف از این اقدام را برخورداری از برکت در کسب‌وکار، سلامتی خانواده و شاد کردن دل یک خانواده عنوان کرد.

ستاد مردمی دیه استان یزد همزمان با ایام فاطمیه، پویش «مهر فاطمی» را با شعار «زندان جای مادران نیست» به منظور جلب مشارکت خیران و فراهم کردن زمینه آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد برگزار می‌کند.