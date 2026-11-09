به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به ناتوانی ساختار کنونی پایتخت در مهار بارش‌های رگباری اظهار داشت: گسترش ساخت‌وسازهای بتنی، آسفالت‌ریزی گسترده و نابودی مسیرهای طبیعی روان‌آب، زمینه‌ساز آب‌گرفتگی معابر و وقوع سیلاب در تهران شده است و هدایت سریع آب باران به سمت جوی‌ها و کانال‌ها دیگر پاسخگوی مهار این حوادث نیست.

عباس‌نژاد با تشریح سازوکار رویکرد «شهر اسفنجی» افزود: در این روش به‌جای خروج شتاب‌زده آب باران از شهر، پایتخت مانند یک اسفنج طراحی می‌شود تا آب حاصل از بارش‌ها را در لایه‌های زیرین جذب و در مخازن مناسب ذخیره کند؛ اقدامی که از تبدیل بارش‌های تند به سیلاب‌های خسارت‌بار در خیابان‌ها و معابر جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به چالش هم‌زمان خشکسالی و سیلاب در تهران تصریح کرد: اجرای این الگو راهکاری دوطرفه است؛ به‌طوری‌که با مهار روان‌آب‌ها، منابع ارزشمند آب باران پس از تصفیه اولیه، برای آبیاری فضاهای سبز، شست‌وشوی شهری و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی به کار گرفته می‌شود و از تشدید بحران کم‌آبی جلوگیری خواهد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران توسعه زیرساخت‌های متناسب با این طرح را گامی کلیدی خواند و بیان داشت: احداث باغ‌های باران، پیاده‌روها و کف‌سازی‌های نفوذپذیر، ایجاد بام‌های سبز در ساختمان‌ها و حوضچه‌های آرامش، راهکارهای عملی برای مهار آب باران در مبدأ هستند که نقشه این اقدامات باید با همکاری مدیریت شهری و ستاد مدیریت بحران تدوین شود.

عباس‌نژاد در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای تاب‌آوری پایتخت در برابر نوسانات اقلیمی یادآور شد: پیشگیری از بحران‌های ناشی از بارش‌های شدید پاییزی نیازمند بازنگری در مهندسی معابر و پایان دادن به نگاه سنتی در دفع آب‌های سطحی است تا بارندگی‌های فصلی به‌جای بروز خسارت، به فرصتی برای احیای منابع آبی پایتخت تبدیل شوند.