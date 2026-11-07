به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲ هزار و ۵۰۱ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است که در مقایسه با ۲ هزار و ۶۸۲ مورد ثبت‌شده در شش‌ماهه نخست سال گذشته، کاهش ۶.۷ درصدی دارد.

وی افزود: در همین بازه زمانی ۹۵۶ واقعه طلاق در استان ثبت شده که در مقایسه با یک‌هزار و ۷۸ مورد طلاق در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، از کاهش ۱۱.۳ درصدی حکایت دارد.

میانگین سن ازدواج در بوشهر بالاتر از کشور

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر با اشاره به میانگین سن ازدواج در استان گفت: میانگین سن ازدواج مردان در شش‌ماهه نخست امسال ۲۸.۸ سال و زنان ۲۴.۶ سال بوده است؛ این شاخص برای مردان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما در میان زنان تغییری نکرده است.

عمرانی ادامه داد: میانگین سن ازدواج در استان برای مردان و زنان همچنان از میانگین کشوری بیشتر است؛ به‌طوری‌که این ارقام در سطح کشور به ترتیب ۲۸.۴ و ۲۴.۱ سال گزارش شده است.

سن طلاق در بوشهر پایین‌تر از میانگین کشوری

وی درباره میانگین سن افراد هنگام طلاق نیز بیان کرد: میانگین سن مردان در زمان طلاق طی نیمه نخست سال جاری ۳۹.۸ سال و زنان ۳۴.۹ سال بوده که هر دو شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر با بیان اینکه میانگین سن طلاق در استان از متوسط کشوری پایین‌تر است، افزود: میانگین سن مردان و زنان هنگام طلاق در کشور به ترتیب ۴۰.۲ و ۳۵.۴ سال ثبت شده است.

عمرانی در پایان با تأکید بر اهمیت داده‌های ثبتی در شناخت تحولات اجتماعی و جمعیتی خاطرنشان کرد: اطلاعات مستند مربوط به ازدواج و طلاق می‌تواند مبنای مناسبی برای تحلیل وضعیت خانواده و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با مسائل جمعیتی در استان باشد.