به گزارش خبرنگار مهر، احمد سبحانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این رزمایش با هدف افزایش آمادگی بهره‌برداران در برابر تهدیدات زیستی بخش کشاورزی و ارتقای توان پیشگیری و مقابله با آفات، در منطقه خاییز شهرستان تنگستان برگزار شد.

وی افزود: این رزمایش با رویکرد پیشگیری، آمادگی و مقابله به‌موقع با عوامل تهدیدکننده تولید محصولات باغی و با هدف ارتقای دانش فنی باغداران در زمینه شناسایی، پایش و کنترل اصولی آفت مگس میوه انبه اجرا شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر نقش پدافند غیرعامل در صیانت از امنیت غذایی و حفاظت از سرمایه‌های بخش کشاورزی تصریح کرد: شناسایی به‌موقع کانون‌های آلوده، پایش مستمر باغ‌ها و اجرای توصیه‌های فنی کارشناسان، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای کنترل جمعیت آفت و جلوگیری از گسترش خسارت به محصولات باغی است.

سبحانی خاطرنشان کرد: در این رزمایش، ضمن ارائه آموزش‌های تخصصی و کاربردی، بهره‌برداران با روش‌های شناسایی آفت، شیوه‌های پایش و راهکارهای اصولی مبارزه با مگس میوه انبه آشنا شدند.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت حفظ نباتات استان با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و مشارکت فعال کشاورزان و باغداران، اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی و عملیات میدانی را با هدف پیشگیری از تهدیدات زیستی، حفظ سلامت محصولات کشاورزی و صیانت از امنیت غذایی دنبال می‌کند.