به گزارش خبرنگار مهر، یوسف تاجیک اسماعیلی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری بیست‌وهشتمین سال متوالی این مراسم در شهرستان ورامین خبر داد و اظهار کرد: این آیین همزمان با شام غریبان حضرت فاطمه زهرا(س)، روز جمعه از ساعت ۱۸:۳۰ از مقابل بیت آیت‌الله محمودی(ره)، بنیان‌گذار این سنت حسنه در ورامین، آغاز می‌شود.

وی افزود: عزاداران پس از حرکت از مقابل بیت آیت‌الله محمودی(ره)، با عبور از میدان امام خمینی(ره) و گلزار شهدای سیدفتح‌الله، به سمت گلزار شهدای گمنام و مزار آیت‌الله محمودی(ره) حرکت می‌کنند و در آنجا به عزاداری می‌پردازند.

مدیر آیین تشییع نمادین حضرت زهرا(س) با اشاره به مردمی بودن این مراسم در طول ۲۸ سال گذشته گفت: برگزاری این آیین بر عهده مردم بوده و مواکب نیز مسئولیت پذیرایی از عزاداران و اجرای بخش‌های اصلی مراسم را بر عهده دارند.

تاجیک اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره همزمانی این مراسم با تجمعات میادین بیان کرد: این آیین خود حرکتی باشکوه و میدانی است و علاقه‌مندان به حضرت زهرا(س) که بیش از هشت ماه در میادین حضور داشته و پای کار نظام ایستاده‌اند، با توسل به اهل‌بیت(ع) و آن حضرت، چشم‌انتظار پیروزی نهایی هستند.

وی ادامه داد: این مراسم فرصتی برای توجه معنوی بیشتر، دعا و طلب استجابت آن و همچنین پیروزی نیروهای مسلح کشور است؛ از سوی دیگر، ساعت آغاز و پایان برنامه به‌گونه‌ای تنظیم شده که با تجمعات میادین تلاقی نداشته باشد و علاقه‌مندان بتوانند پس از پایان مراسم به این تجمعات بپیوندند.

مدیر آیین تشییع نمادین حضرت زهرا(س) با اشاره به نخستین سال برگزاری این مراسم در غیاب رهبر شهید اظهار کرد: امسال نخستین سالی است که امام شهیدمان، که همواره بر اهمیت ایام فاطمیه تأکید داشتند، در میان ما حضور ندارند. ایشان می‌فرمودند: «ما رزق یک سال را از فاطمیه می‌گیریم» و امیدواریم حضرت زهرا(س) عنایت ویژه‌ای داشته باشند و با دعای خیر آن حضرت، بلایا و آسیب‌ها از کشور دور شود.

تاجیک اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: مردم ورامین امسال با پرچم‌های خونخواهی رهبر شهید و با یاد ایشان و آیت‌الله محمودی(ره)، بنیان‌گذار این آیین، در این مراسم حضور خواهند یافت.