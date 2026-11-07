به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله علیها)، از مردم استان برای حضور در آیین‌های استقبال، وداع و تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام دعوت کرد.

در این اطلاعیه، گمنامی شهدا جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و فداکاری توصیف شده و بر نقش آنان در تأمین امنیت، اقتدار ملی و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین همچنین با اشاره به شرایط منطقه‌ای و تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر اراده ملت از طریق جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی، حضور در مراسم تشییع شهدا را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های آنان و نمایش وحدت و همبستگی ملی دانسته است.

این شورا در بخش دیگری از اطلاعیه، از مردم استان دعوت کرده است با حضور در این آیین‌ها، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر استمرار مسیر مقاومت و صیانت از استقلال و عزت کشور تأکید کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین استقبال از پیکر مطهر هفت شهید گمنام، روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ در شهر آبیک برگزار می‌شود.

مراسم شب وداع با پیکرهای مطهر شهدا نیز پس از نماز مغرب و عشا در روز پنجشنبه ۲۱ آبان، در مسجد امام حسن عسکری(ع) شهرک کوثر برگزار خواهد شد.

آیین تشییع هفت شهید گمنام در شهر قزوین، صبح روز جمعه ۲۲ آبان، ساعت ۹ از میدان میرعماد آغاز می‌شود و تا مسجدالنبی(ص) ادامه خواهد داشت.