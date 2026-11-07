به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبدالحمید طی حکمی از سوی عباسعلی کدخدایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس جدید پژوهشکده تحقیقات راهبردی منصوب شد.

عبدالحمید معاون پژوهش‌های حکمرانی و مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قائم مقام مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره) و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران و دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی با گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

عبدالحمید پیش از این نیز به عنوان مشاور رئیس مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضائیه فعالیت داشته است.

از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی عبدالحمید می‌توان به مدیریت گروه مهندسی پیشرفت دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، عضویت هیئت مؤسس و هیئت‌مدیره شرکت دانش‌بنیان مرکز نوآوری و شتاب‌دهی هیب‌تک در دانشگاه علم و صنعت، تأسیس مرکز نوآوری اجتماعی احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و... اشاره کرد.

پیش از این محمدرضا مجیدی رییس پژوهشکده تحقیقات راهبردی بود.