سرهنگ محسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقابله هدفمند با قاچاق و انتقال مواد مخدر و شناسایی عناصر فعال در این حوزه، با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، در پی انجام رصدهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، از فعالیت فردی که قصد انتقال محموله‌ای از ماده مخدر هروئین به استان اصفهان داشت، مطلع شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد این فرد برای انتقال مواد مخدر، قصد دارد در پوشش مسافر و با استفاده از یک دستگاه اتوبوس، محموله مورد نظر را جابه‌جا کند.

وی گفت: پس از شناسایی متهم و با هماهنگی‌های انجام شده، عملیات مشترکی میان اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نایین طراحی و اجرا شد.

سلطانی افزود: در جریان این عملیات، اتوبوس حامل متهم در ایستگاه ایست‌وبازرسی شهید شرافت شهرستان نایین متوقف و اقدامات لازم برای شناسایی فرد مورد نظر انجام شد.

وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی متهم، وی را دستگیر و برای انجام بررسی‌های تکمیلی به مقر انتظامی منتقل کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان تصریح کرد: در ادامه اقدامات تخصصی، مقدار ۴۰۰ گرم ماده مخدر هروئین که متهم آن را به روش بلع و انباری حمل می‌کرد، کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به ادامه اقدامات قانونی در این پرونده گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سلطانی در پایان تأکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی خود، به طور مستمر مسیرهای انتقال و شیوه‌های فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر را رصد می‌کند و برخورد با عناصر اصلی و شبکه‌های فعال در زمینه قاچاق مواد مخدر با جدیت ادامه خواهد داشت.