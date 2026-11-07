احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شدید اخیر و اقدامات شهرداری برای جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر اظهار کرد: شهرداری گلپایگان با اتکا به اقدامات پیشگیرانه‌ای که از ماه‌های گذشته آغاز شده بود، اکنون در وضعیت آمادگی کامل قرار دارد.

وی افزود: اقدامات عملیاتی شامل استقرار ماشین‌آلات سنگین در نقاط استراتژیک شهر برای مدیریت جریان آب و جلوگیری از تجمع روان‌آب‌هاست. همچنین با توجه به عملیات گسترده لایروبی روزانه به میزان سه هزار متر طول از کانال‌ها، ظرفیت عبور آب در مسیرهای اصلی شهری به حداکثر رسیده است تا از هرگونه آب‌گرفتگی در سطح معابر جلوگیری شود.

شهردار گلپایگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده پیش از آغاز بارندگی‌ها تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه با دقت بالا و از دو ماه پیش در دستور کار قرار گرفت. در بازه زمانی دو ماه اخیر، عملیات گسترده پاک‌سازی سطح شهر با جمع‌آوری بیش از ۶۰۰ تن خاک و نخاله ساختمانی از سطح معابر انجام شد تا از انسداد مجاری جریان آب جلوگیری شود.

مهاجری ادامه داد: علاوه بر این، لایروبی مستمر و روزانه سه هزار متر طول از کانال‌های هدایت آب با هدف تضمین سرعت تخلیه روان‌آب‌ها از دیگر برنامه‌های عملیاتی شهرداری بوده است.

وی درباره وضعیت آب‌گرفتگی معابر و احتمال ورود آب به منازل و واحدهای تجاری گفت: به دلیل انجام عملیات گسترده پیشگیرانه، شامل لایروبی مداوم و رفع انسدادهای ناشی از نخاله‌ها، تاکنون گزارشی مبنی بر ورود آب به منازل یا واحدهای تجاری دریافت نشده است.

شهردار گلپایگان خاطرنشان کرد: با این حال، با توجه به شناسایی نقاط حساس، تیم‌های عملیاتی در نقاط مستعد آماده واکنش سریع هستند تا از بروز هرگونه حادثه در منازل و واحدهای تجاری جلوگیری شود.

مهاجری با اشاره به پیش‌بینی تداوم بارندگی‌ها تا روز یکشنبه و آمادگی نیروهای خدمات شهری عنوان کرد: شهرداری گلپایگان با برگزاری مانور تخصصی سیلاب و آموزش عملیاتی تمامی نیروها برای کار با دستگاه‌ها و پمپ‌های آب‌کش، آمادگی کامل عملیاتی را کسب کرده است.

وی اضافه کرد: تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات نیز پیش از آغاز بارش‌ها تحت آزمون فنی قرار گرفته و آماده‌به‌کار بودن آن‌ها تأیید شده است و نیروهای عملیاتی تا پایان دوره هشدار جوی در وضعیت آماده‌باش کامل خواهند بود.

شهردار گلپایگان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا نیاز به کمک، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ به مرکز مدیریت بحران شهری اطلاع دهند.