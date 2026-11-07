به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از مصرف کنندگان و مقابله با تخلفات اقتصادی با پیگیری و اقدامات نظارتی دستگاه قضایی در نهاوند محل نگهداری یک هزار لیتر روغن موتور احتکار شده شناسایی شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که این محموله با هدف عرضه خارج از ضوابط قانونی و گران‌فروشی دپو شده بود که پرونده آن برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شد.

دادستان نهاوند با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با سودجویان اقتصادی هیچ‌گونه اغماضی ندارد، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سواستفاده از شرایط بازار و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم منافع شخصی خود را بر حقوق عمومی ترجیح دهند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی نظیر احتکار و گران‌فروشی مراتب را برای پیگیری فوری به مراجع نظارتی گزارش دهند و افزود: دستگاه قضایی شهرستان نهاوند برخورد قاطع با مخلان بازار و حمایت از حقوق شهروندان را با جدیت در دستور کار دارد.