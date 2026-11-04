به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کریمی مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان قم از کشف و ضبط یک محموله روغن موتور فاقد مجوز استاندارد در قم خبر داد و گفت: این محموله شامل یک‌هزار و ۶۰ قوطی پنج‌لیتری و در مجموع ۵۳۰۰ لیتر روغن موتور بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: بازرسان این اداره‌کل در جریان اجرای طرح تشدید بازرسی و در گشت مشترک با بازرسان اداره‌کل استاندارد استان، این محموله را از یک واحد تولیدی کشف کردند.

وی بیان کرد: این واحد، روغن موتور فاقد مجوز استاندارد را با عنوان محصولی مرغوب و دارای سطح کیفی بالا تولید و توزیع می‌کرد.

کریمی ارزش محموله کشف‌شده را ۶۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پرونده تخلف از طریق سامانه سیمبا برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شده است.

مدیرکل صمت قم با اشاره به نقش شهروندان در شناسایی تخلفات اقتصادی اظهار کرد: سامانه ۱۲۴ این اداره‌کل در تمام طول سال فعال است و مردم می‌توانند گزارش‌های خود را درباره گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و دیگر تخلفات اقتصادی از این طریق اعلام کنند