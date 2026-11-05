به گزارش خبرگزاری مهر، علی تیموری با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان عملیات پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با احتکار کالا، گروهی از مأموران به همراه عوامل اداره صنعت، معدن و تجارت از محل پخش محصولات لبنی بازدید کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم افزود: در بازرسی انجام‌شده، ۲ تن انواع محصولات لبنی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود، کشف و توقیف شد.

تیموری با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش محموله مکشوفه گفت: ارزش این محصولات حدود ۲۵ میلیارد ریال است.

وی افزود: در رابطه با این موضوع پرونده قضایی تشکیل شده است و پیگرد قانونی ادامه دارد.