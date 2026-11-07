محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارت بر فعالیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت اظهار کرد: صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از فعالیت مجموعه‌هایی که بدون رعایت استانداردهای قانونی خدمات مرتبط با سلامت ارائه می‌کنند، از اولویت‌های نظارتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان است.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت یک مرکز ارائه‌دهنده خدمات ماساژدرمانی و انجام بررسی‌های کارشناسی، تخلفات این مجموعه در زمینه رعایت نکردن ضوابط و مقررات قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از احراز تخلفات، اقدامات لازم برای برخورد قانونی با آن انجام شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، با همکاری مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی وارد عمل شدند و این مرکز با دستور مرجع ذی‌صلاح پلمب شد.

فاضل با تأکید بر اینکه ارائه خدمات مرتبط با سلامت مستلزم برخورداری از مجوزهای قانونی و رعایت استانداردهای حرفه‌ای است، تصریح کرد: فعالیت مراکز درمانی و خدماتی در حوزه سلامت باید در چارچوب ضوابط تعیین‌شده و با حضور افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت خارج از چارچوب‌های قانونی و ارائه خدمات توسط مراکز فاقد مجوز یا افراد فاقد صلاحیت می‌تواند سلامت مراجعه‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند؛ از این رو نظارت بر این مجموعه‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی با جدیت دنبال می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از شهروندان خواست هنگام دریافت خدمات مرتبط با سلامت، پیش از مراجعه از معتبر بودن مجوز مرکز و صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند و سلامت خود را در معرض فعالیت مجموعه‌های فاقد مجوز قرار ندهند.

فاضل همچنین با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در شناسایی تخلفات حوزه سلامت گفت: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت مراکز غیرمجاز یا مواجهه با موارد مشکوک در زمینه ارائه خدمات سلامت می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا موارد اعلام‌شده بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام شود.