به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمی، در آستانه برپایی هجدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد، با اشاره به پُر شدن صندلی های دستیاری رشته بیهوشی، گفت: طی سال های اخیر به دلیل پایین بودن تعرفه دستیاری رشته بیهوشی، پزشکان جوان اقبالی به این رشته نشان نداده، متاسفانه با خالی شدن صندلی های دستیاری بیهوشی روبرو بودیم؛ مسئله ای که موجب نگرانی از کمبود متخصص بیهوشی شده بود. اما خوشبختانه امسال با افزایش تعرفه ها، شاهد پرشدن ظرفیت دستیاری رشته بیهوشی بودیم.

وی افزود: هر چند افزایش ضریب تعرفه ها امسال موجب گرایش پزشکان جوان به رشته بیهوشی شده است، اما هنوز به دلیل مسایلی همچون توزیع نامناسب متخصصان بیهوشی در کشور و مساله مهاجرت پزشکان، در برخی از نقاط کشور با کمبود متخصص بیهوشی روبرو هستیم.

سلیمی با اشاره به اینکه پزشکان جوان پس از تکمیل طرح خود، شهرهای کوچک را ترک کرده، برای کار به شهرهای بزرگ به ویژه تهران می روند، خاطر نشان ساخت: ضروری است، تصمیم گیران حوزه سلامت به صورت جدی روی این موضوع کار کنند و با ارایه راهکارهایی مانند افزایش درآمد پزشکان در نقاط دوردست کشور نسبت به شهرهای بزرگ که در حال حاضر شاهد عکس این موضوع هستیم، نسبت به حل این معضل، چاره اندیشی کنند.

رئیس انجمن بیهوشی ایران، تخصیص تسهیلات رفاهی، اجتماعی را از دیگر راهکارهای افزایش جذابیت برای ماندگار شدن پزشکان جوان در شهرهای کوچک و نقاط دور افتاده برشمرد و گفت: با وجود شرایط جنگی در برخی از مقاطع زمانی در کشور، خوشبختانه، تمامی عمل های جراحی به موقع و بدون تاخیر انجام شده است.

سلیمی افزود: این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته ای همچون کانادا در شرایط عادی هم صف انتظار اعمال جراحی بسیار طولانی است.

وی یادآور شد: هر چند به دلیل تحریم ها، شاهد کمبودهایی در حوزه تجهیزات پزشکی و داروهای بیهوشی و نیز فاصله گرفتن از تجهیزات روز دنیا هستیم، اما این شرایط منجر به نوآوری هایی در زمینه تولیدات داخلی در این حوزه شده است.

رئیس انجمن بیهوشی خاطر نشان ساخت: به همین منظور، محور اصلی هجدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد، «نوآوری برای تاب آوری» تعیین شده است که در آن مباحث مختلفی از جمله بیهوشی برای جراحی مغز و اعصاب، قلب، اطفال و نیز مباحثی مانند مراقبت های ویژه و آی سی یو و کنترل درد به بحث و هم اندیشی متخصصان گذاشته خواهد شد.

هجدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد، از ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.