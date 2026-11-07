به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: سرلشکر رضایی در این دیدار ضمن ابلاغ و تسلیم پیام رهبر انقلاب اسلامی به پوتین، درباره پیشبرد مناسبات راهبردی دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به گستره وسیع دستور کار مناسبات دو کشور، بر ضرورت تعمیق و تسریع در اجرای توافقات کلان میان تهران و مسکو تاکید کرد. وی تصریح کرد که همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت ثبات منطقه‌ای و مقابله با یکجانبه‌گرایی در عرصه بین‌المللی دارد. بخش عمده‌ای از این دیدار سه ساعته به بررسی آخرین تحولات غرب آسیا و خلیج فارس اختصاص داشت.

سرلشکر رضایی با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحرکات اخیر آمریکا و تهدیدات علیه کشورمان، یادآور شد که پاسخ‌های طرف‌های غربی به مطالبات ایران قانع‌کننده نبوده است. رضایی در این زمینه تاکید کرد: ایران مواضع روشن خود را اعلام کرده و طرف‌های مقابل باید به صورت صریح به شروط تعیین‌شده از سوی تهران عمل کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز در این دیدار با استقبال از پیام مقام رهبری، بر نقش سازنده و کلیدی ایران در منطقه تاکید کرد و با اشاره به مواضع مشترک دو کشور در بسیاری از پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بر اراده مسکو به‌منظور توسعه مناسبات با تهران تصریح کرد و خواستار تداوم رایزنی‌ها میان مقامات امنیتی و سیاسی دو کشور شد.

روایت رضایی از مذاکره در مسکو

سرلشکر رضایی پس از دیدار با پوتین در جمع خبرنگاران در مسکو بیان کرد که‌ این سفر قرار بود از حدود یک ماه قبل انجام شود اما به دلیل مباحث نظامی منطقه این سفر به تاخیر افتاد؛ مقام رهبری تاکید کردند که هرچه سریع‌تر پیام ایشان را به آقای پوتین رئیس‌جمهور روسیه تسلیم کنم. وی اظهار کرد: متقابلاً آقای پوتین از من خواستند که سلام خیلی گرم و صمیمانه ایشان را به رهبر انقلاب برسانم. نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه درباره مسائل مهم منطقه و همچنین درباره بحث‌های مهمی درباره پساجنگ به خصوص بحث ترتیبات امنیتی منطقه با ایشان مشورت کردیم. وی با اشاره به نشست چهارجانبه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در تهران گفت: گزارشی از این جلسه ارائه کردم و آقای پوتین ضمن استقبال از برگزاری این نشست، اعلام کرد که ما هم مانند دوستان چینی معتقد هستیم که باید ترتیبات منطقه‌ای وجود داشته باشد و کشورهای خارجی در امنیت منطقه دخالت نکنند.

پیگیری طرح‌های مهم دوجانبه

رضایی در ادامه با اشاره به پیگیری طرح‌های مهم دوجانبه در این دیدار گفت: شورای عالی امنیت ملی، قرارداد اجرایی ساخت خط ریلی رشت – آستارا را با مشارکت طرف روسی تصویب کرد و قرار است که وزیر راه و شهرسازی این قرارداد را به زودی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران امضا کند. وی افزود: علاوه بر ساخت این خط ریلی، درباره احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران نیز گفت‌وگو شد، طرحی که هم به تأمین و برطرف‌کردن کمبودهای گاز کشور منجر خواهد شد و هم ایران خواهد توانست که گاز روسیه را به کشورهای همسایه به فروش برساند. وی خاطرنشان کرد: در مجموع، بحث‌های مهمی در رابطه با روابط آینده دو کشور با آقای پوتین صورت گرفت.

تأکید پوتین بر لزوم پایان سریع‌تر جنگ علیه ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک برای بازگرداندن ثبات به منطقه و پایان جنگ نیز گفت‌وگو شد، گفت: رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار به شدت حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و همچنین بمباران سایت‌های هسته‌ای کشورمان را محکوم کرد. وی افزود:‌ آقای پوتین به صراحت اعلام کردند که تجاوز نظامی به ایران،‌ جنگ ظالمانه‌ای بود و باید هرچه سریع‌تر تمام شود؛ رئیس‌جمهور روسیه همچنین اعلام کرد که هر کمکی که از طرف روسیه برای پایان دادن به این جنگ مقدور باشد، آماده همکاری خواهد بود.

رضایی گفت: به آقای پوتین عرض کردیم که در مسأله دیپلماسی، هفت شرط را به آمریکایی‌ها اعلام کردیم و تا آمریکایی‌ها به هفت شرط ما عمل نکنند نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره‌ای در کار است و دیپلماسی که الان صورت می‌گیرد، صرفاً با این هدف است که آمریکایی‌ها حقوق ما را بپردازند. وی خاطرنشان کرد:‌ اینکه آمریکایی‌ها به هفت شرط ما عمل کنند،‌ نشان خواهد داد که آمریکایی‌ها می‌خواهند رفتار خود را تغییر دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه درباره موضوعات ترتیبات امنیت منطقه‌ای و پایان جنگ با رئیس جمهور روسیه گفت‌وگو شد، خاطرنشان کرد: آقای پوتین پیشنهاد خاصی در این زمینه ارائه نکرد اما اظهار داشت که اگر حالت نه جنگ و نه صلح زودتر تمام شود به نفع کشور شما خواهد بود.

روایت کرملین از نخستین دیدار رضایی و پوتین

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه نیز اعلام کرد که تقویت شراکت جامع راهبردی میان مسکو و تهران، به همراه مسائل دستورکار بین‌المللی با تمرکز بر وضعیت خاورمیانه محورهای گفت‌وگوی رئیس‌جمهور روسیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود. دفتر مطبوعاتی کرملین روز جمعه گزارش داد: در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، وضعیت کنونی و چشم‌اندازهای آتی توسعه همکاری‌های دوجانبه - در چارچوب معاهده جامع راهبردی میان روسیه و ایران بررسی شد. کرملین همچنین اعلام کرد: رضایی پیام آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران را به ولادیمیر پوتین تسلیم کرده است. بنابر این گزارش، دو طرف در این دیدار همچنین درباره مسائل دستور کار بین‌المللی و منطقه‌ای، با تاکید بر اوضاع خلیج فارس و کل منطقه خاورمیانه تبادل‌نظر کردند. بنا بر این گزارش، در این دیدار، همچنین یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه و ایگور کاستیاکوف رئیس سازمان اطلاعات نظامی این کشور حضور داشتند.

دیدگاه سفیر ایران درباره اهمیت دیدار رضایی با پوتین

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه در مطلبی نوشت: در میانه تداوم تهدیدات علیه کشورمان، سرلشکر رضایی در مسکو با پوتین دیدار کرد تا پیام مقام رهبری را به او تحویل دهد. کاظم جلالی، روز جمعه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس افزود: این اولین جلسه سرلشکر رضایی در مقام نماینده مقام رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور روسیه بود که حدود سه ساعت به طول انجامید. وی خاطرنشان کرد: در این دیدار، دو طرف پیشبرد دستور کار گسترده روابط را بررسی و درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند. جلالی یادآور شد: در جریان دو جنگ تجاوزکارانه اخیر علیه ایران، روسیه در سمت درست تاریخ ایستاد و تبیین مستقیم و نزدیک مواضع کشور در بالاترین سطح، مانند دیدار دیروز(پنجشنبه)، به تداوم رویکرد اصولی مسکو کمک می‌کند.