به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: بنیامین نتانیاهو این روزها بیشتر در قامت رئیس حزب لیکود، فعالیت دارد تا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی. نتانیاهو اکنون درگیر روند انتخابات است و تلاش دارد بار دیگر قدرت را در دست بگیرد. بی‌بی در حال حاضر در مرحله تشکیل کابینه متوقف شده است. در روند تشکیل کابینه اسرائیل بعد از انتخابات، یکی از نمایندگان کنست مامور تشکیل کابینه می‌شود. وی برای موفقیت در ماموریت خود باید اکثریت مطلق اعضای کنست را با خود همراهی کند؛ البته در عمل بیش از ۶۱ رای نیاز دارد و برای ثبات عملی کابینه، حمایت ۶۵ نماینده کنست ضروری جلوه می‌کند.

حدود یک هفته بعد از انتخابات، احزاب به رئیس رژیم صهیونیستی، گزینه مدنظر خود را برای اخذ ماموریت تشکیل کابینه را پیشنهاد می‌دهند. بر اساس آنکه کدام یک از گزینه‌های احتمالی از میان افرادی که بالقوه ظرفیت تشکیل کابینه را دارند، حمایت‌های بیشتری دریافت می‌کنند، رئیس رژیم صهیونیستی مامور تشکیل کابینه را انتخاب می‌کند. روز گذشته این روند در فلسطین اشغالی انجام شد. گادی آیزنکوت، رهبر ائتلاف تغییر و اپوزیسیون نتانیاهو، علاوه بر آنکه طبق پیش‌بینی حمایت احزاب ائتلاف خود را به دست آورد، احزاب عربی نیز از وی حمایت کردند و او را برای تشکیل کابینه به اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی پیشنهاد دادند. در عمل از آیزنکوت از سوی ۶۷ نماینده کنست برای تشکیل کابینه، پیشنهاد شده است.

در سوی دیگر عرصه سیاست، نتانیاهو یک حزب از حامیان سنتی خود را از دست داده است و تنها از سوی ۴۶ عضو کنست به رئیس رژیم صهیونیستی پیشنهاد شده است. حزب یهودیت تورات که هفت کرسی در انتخابات به دست آورده بود، هیچ یک از دو گزینه اصلی را پیشنهاد نداده است. این روند منجر آن خواهد شد که آیزنکوت به عنوان نفر اول مامور تشکیل کابینه شود. انتظار می‌رود رئیس رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در اولین روز از هفته یهودی، آیزنکوت را به عنوان مامور تشکیل کابینه انتخاب کند. جزئیات مسیر یادشده احتمال همکاری احزاب حریدی با آیزنکوت را افزایش داد با این حال این موضوع به هیچ وجه قطعی نیست. نکته جالب تغییراتی است که در احزاب همپیمان آیزنکوت رخ داده است. سرسخت‌ترین مخالف همکاری با احزاب حریدی در تشکیل کابینه، آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل خانه ما است. وی بارها در روند تبلیغات انتخاباتی وحتی پس از آن، اعلام کرده بود که نه با احزاب حریدی و نه با احزاب عربی در یک ائتلاف وارد نخواهد شد.

با این حال شب گذشته لیبرمن به صورت ضمنی و سربسته اعلام کرد، به‌رغم میل باطنی با ورود احزاب حریدی به ائتلاف، مخالفتی ندارد حتی حاضر است با امتیازدهی به آنان در خصوص سربازی اجباری، موافقت کند. سایر احزاب ائتلاف آیزنکوت نیز پیشتر مواضعی در خصوص کمرنگ شدن خطوط مرسوم سیاسی برای تحقق اهداف بزرگ‌تر، یعنی شکست دادن نتانیاهو و تشکیل کابینه به نخست‌وزیری فردی غیر ااز نتانیاهو، اعلام کرده‌اند. این روند احتمال موافقت احزاب ائتلاف آیزنکوت با ورود حزب عربی «رعم» به ریاست منصور عباس را افزایش داده است، همانطور که در کابینه بنت – لاپید با این موضوع موافقت کردند. در این صورت احتمال نخست‌وزیری آیزنکوت، افزایش می‌یابد. با این حال هنوز نمی‌توان با قطعیت در مورد شکست نتانیاهو از بازگشت به قدرت صحبت کرد اما احتمال آن افزایش یافته است.