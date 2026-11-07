به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، درحالی است که بنیامین نتانیاهو برای جلب نظر احزاب دیگر و ماندن در کرسی نخست وزیری خواستار تشکیل دولت وحدت شده بود، حزب یاشار به رهبری آیزنکوت؛ رقیب انتخاباتی وی این درخواست را رد کرد.

نتانیاهو گفته بود که « الان زمان تشکیل دولت وحدت در اسرائیل است.»

اما حزب یشار به ریاست گادی آیزنکوت، ساعتی بعد از این درخواست نتانیاهو اعلام کرد که نتانیاهو دولت وحدت و کابینه اضطراری را تشکیل داد اما وی همیشه برای تضعیف این دولت تلاش کرده و به توافق با شرکایش پایبند نبوده است.

این حزب افزود: اگر لیکود و متحدان آن برای پیوستن به کابینه وحدت تمایل دارند، باید ائتلاف با احزاب افراطی را کنار بگذارند و به کابینه به ریاست من (آیزنکوت) بپیوندند.

همزمان با اظهارات آیزنکوت، تعدادی از معترضان در مرکز تل‌آویو دست به تظاهرات زده و خواستار تغییر کابینه نتانیاهو و تشکیل یک کابینه با حضور احزاب عرب شدند.

از سوی دیگر، «یائیر گولان» رئیس حزب دموکرات‌های رژیم اسرائیل خواستار عوض شدن کابینه نتانیاهو و تشکیل «دولت تغییر» شد.

گولان افزود که باید کابینه ای جایگزین کابینه نتانیاهو شده، کابینه ای برای تغییر تشکیل و برای تحقق این هدف تمامی تلاش‌ها به کار گرفته شود.

ادامه شکست انتخاباتی نتانیاهو؛ آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه جدید اسرائیل شد

رسانه‌های صهیونیستی نیز دقایقی پیش گزارش دادند که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار را رسما مأمور تشکیل کابینه کرد.

دفتر رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد: هرتزوگ با پایان دادن به رایزنی‌ها، آیزنکوت را مأمور تشکیل کابینه کرد.

براساس این گزارش، «نامه مأموریت تشکیل کابینه، عصر فردا به آیزنکوت تحویل داده خواهد شد.»

این دفتر افزود که آیزنکوت به مدت ۲۸ روز که تا ۱۴ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود، (مجموع ۴۲ روز) فرصت خواهد داشت که کابینه خود را تشکیل دهد.

رئیس فراکسیون فهرست مشترک در کنست: عامل تعیین‌کننده در تشکیل دولت اسرائیل هستیم



احمد الطیبی، رئیس فراکسیون فهرست مشترک در کنست (پارلمان اسرائیل) و از احزاب عرب، خواستار تشکیل دولت اقلیت از سوی گادی آیزنکوت، رهبر حزب یشار با حمایت بیرونی فهرست‌های عربی شد و تأکید کرد هدف این ائتلاف، برکناری دولت بنیامین نتانیاهو است.

وی اعلام کرد: آیزنکوت باید دولتی اقلیت تشکیل دهد که حمایت بیرونی فهرست‌های عربی را داشته باشد.

الطیبی گفت: هدف فهرست مشترک، سرنگونی دولت نتانیاهو است؛ دولتی که به گفته وی، در حق بسیاری از اقشار ساکنان سرزمین های اشغالی مرتکب جنایت شده است.

وی همچنین نتانیاهو را «بزرگ‌ترین عامل تخریب اسرائیل و منطقه دانست.

رئیس فراکسیون فهرست مشترک در پایان تأکید کرد که این فراکسیون در رایزنی‌های جاری برای تشکیل دولت، نقشی تعیین‌کننده دارد.