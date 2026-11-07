به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: در راستای ایجاد وحدت رویه در ارزیابی و کنترل کیفیت میکروبی مکمل‌های پودری، مقرر شده است تمامی شاخص‌ها، آزمون‌ها و معیارهای پذیرش مندرج در سند ویژگی‌های میکروبیولوژی (M5) مربوط به شیرخشک گروه سنی بالاتر از سه سال، به‌عنوان مرجع تعیین حدود مجاز میکروبی این مکمل‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: این مبنا در فرآیندهای ارزیابی، پایش، کنترل کیفیت و آزمون‌های آزمایشگاهی مکمل‌های پودری اعمال می‌شود و شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده باید الزامات و مقادیر تعیین‌شده را در فرآیندهای کنترل کیفیت خود لحاظ کنند.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو ادامه داد: استفاده از یک مرجع مشخص برای تعیین ویژگی‌های میکروبی این محصولات، امکان ارزیابی یکسان فرآورده‌ها و مقایسه نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی را فراهم می‌کند و از اعمال معیارهای متفاوت در بررسی کیفیت محصولات مشابه جلوگیری خواهد کرد. همچنین شرکت‌ها باید انطباق فرآورده‌های خود با شاخص‌های تعیین‌شده را در برنامه‌های کنترل کیفیت و مستندات فنی مرتبط لحاظ کنند.

شعیبی تأکید کرد: این رویه تا زمان تدوین و ابلاغ ضابطه اختصاصی ویژگی‌های میکروبی فرآورده‌های تحت نظارت این اداره‌کل، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

وی اظهار کرد: اجرای این تصمیم با هدف ایجاد وحدت رویه در ارزیابی و کنترل کیفیت میکروبی مکمل‌های پودری و تعیین مرجع مشخص برای بررسی انطباق این فرآورده‌ها انجام می‌شود.