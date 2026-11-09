به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نخستین رزمایش تداوم کارکرد نانوایی‌های پدافند غیرعامل استان با حضور مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و پدافند غیرعامل برگزار شد.

محمدکاظم صادقیان در این رزمایش با تأکید بر ضرورت آمادگی واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های تأمین کالاهای اساسی در شرایط اضطراری اظهار کرد: استمرار تولید و تأمین نیازهای ضروری مردم در شرایط بحرانی از اولویت‌های مهم پدافند غیرعامل است و نان به‌عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به ظرفیت نانوایی پدافند غیرعامل در استان یزد افزود: این مجموعه در شرایط اضطراری توانایی تولید روزانه تا ۵۰ هزار قرص نان را دارد و می‌تواند در پایداری شبکه تأمین نان و پاسخ‌گویی به نیاز مردم نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد هدف از اجرای این رزمایش را سنجش آمادگی عملیاتی و ارزیابی ظرفیت تولید و پخت نان در شرایط اضطراری عنوان کرد و گفت: این برنامه برای نخستین بار در استان برگزار شده است.

صادقیان بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای صنعتی برای ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان و تقویت آمادگی در تأمین کالاهای اساسی را از اقدامات مؤثر در تحقق اهداف پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان دانست.