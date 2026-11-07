علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماه سال جاری، ۱۱ جلسه کارگروه امور زیربنایی برگزار شد که طی آن ۷۴ پرونده مرتبط با موضوعات شهرسازی و امور زیربنایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: گروه کارشناسی کارگروه امور زیربنایی نیز در ۹ جلسه، ۹۸ پرونده را با هدف ارزیابی کارشناسی و بررسی موضوعات مرتبط با طرح‌های توسعه شهری و زیربنایی بررسی کرد.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: در همین مدت، هشت جلسه مرتبط با تبصره ۴ با محوریت موضوعاتی از جمله خانه‌های کارگری، مرمت و بازسازی برگزار شد که در مجموع ۶۵ پرونده در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت.

اسدی با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده ۵ استان مرکزی بیان کرد: از مجموع ۳۲۴ پرونده واصله به دبیرخانه این کمیسیون، ۲۶۲ پرونده در گروه کارشناسی مطرح شد که پس از بررسی‌های تخصصی، ۲۱۱ پرونده در کمیسیون ماده ۵ تعیین تکلیف شد.

وی با اشاره به نقش بررسی‌های کارشناسی در ساماندهی و هدایت توسعه شهری افزود: پیگیری و بررسی طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، طرح‌های الحاق و آماده‌سازی اراضی و رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با تغییر کاربری از جمله اقدامات این معاونت در راستای توسعه اصولی شهرها و مدیریت بهینه کاربری اراضی در استان است.

اسدی تاکید کرد: بررسی پرونده‌ها در کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده ۵ با هدف انطباق طرح‌ها و درخواست‌ها با ضوابط و مقررات شهرسازی، صیانت از حقوق عمومی و فراهم‌سازی زمینه توسعه متوازن و هدفمند شهرهای استان دنبال می‌شود.