نمره قبولی ساوه در نهضت ملی مسکن؛ ساخت هزار واحد مسکونی جدید کلید خورد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در مسیر تحقق وعده‌های نهضت ملی مسکن، شهرستان ساوه با گام‌های بلند در عرصه سازندگی، خود را به مرحله تازه‌ای از توسعه رسانده است.

همزمان با پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه‌های جاری، برنامه‌ریزی برای احداث هزار واحد مسکونی جدید و گره‌گشایی از چالش‌های مالکیت با صدور ۱۴ هزار سند، نشان از شتاب بی‌وقفه در مسیر خانه‌دار کردن شهروندان و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی این شهرستان دارد.

رضا فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از سال گذشته تا کنون بخش عمده فعالیت‌های اجرایی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در ساوه بر تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی نهایی متمرکز شده است و عملیات جدول‌گذاری، آسفالت معابر، اجرای فضای سبز، دیوارچینی، محوطه‌سازی و سایر اقدامات زیربنایی با جدیت در حال انجام است تا شرایط برای بهره‌برداری کامل از این پروژه‌ها فراهم شود.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان ساوه، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن در این شهرستان اظهار کرد: پروژه‌های شهرک فجر علوی و کوی مهر از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرای بنیاد مسکن در ساوه هستند که اکنون وارد مراحل پایانی عملیات اجرایی شده‌اند.



وی با بیان اینکه آماده‌سازی سایت ۱۲۰ هکتاری بام ساوه در دو فاز در حال اجراست، افزود: فاز نخست این پروژه که به طرح جوانی جمعیت اختصاص دارد، در زمینی به مساحت ۹۰ هکتار در حال اجراست و فاز دوم نیز ۳۰ هکتار را شامل می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ساوه با بیان اینکه عملیات آماده‌سازی فاز نخست از روند زمان‌بندی تعیین‌شده جلوتر است، اظهار کرد: تاکنون این پروژه به ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و اجرای آن از برنامه زمان‌بندی شده پیشی گرفته است.

فروزان‌ افزود: با تداوم تأمین اعتبارات و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیات آماده‌سازی این سایت با هدف تأمین زیرساخت‌های لازم برای احداث واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با سرعت مناسب ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حدود ۴۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاک‌برداری و نزدیک به ۳۳۰ هزار مترمربع عملیات آماده‌سازی اراضی برای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است که تاکنون حدود ۵۵ درصد از این عملیات به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون اولویت بنیاد مسکن، تکمیل پروژه‌های طرح جوانی جمعیت است، اظهار کرد: این پروژه‌ها نیز تاکنون حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و عملیات اجرایی آن‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است.

رئیس بنیاد مسکن ساوه همچنین از آغاز پروژه‌های مرتبط با نهادهای حمایتی خبر داد و افزود: با همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، مقدمات آغاز عملیات اجرایی این پروژه‌ها فراهم شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات عمرانی تعدادی از آن‌ها از اواسط مردادماه آغاز خواهد شد.

فروزان درباره پروژه ۸۰ واحدی شهرک علوی مسکن نیز اظهار کرد: این پروژه هم‌اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و عملیات ساخت آن با برنامه‌ریزی انجام‌شده در حال پیشرفت است.

وی در تشریح نحوه تعیین قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: سیاست بنیاد مسکن این است که تا زمانی که پروژه حداقل به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی نرسیده باشد، قیمت نهایی توسط کمیسیون مربوطه تعیین نشود؛ زیرا قیمت ساخت وابسته به شرایط روز بازار و هزینه مصالح ساختمانی است.

رئیس بنیاد مسکن ساوه تصریح کرد: با وجود نوسانات قیمت، تلاش بنیاد مسکن بر این است که هزینه تمام‌شده واحدهای نهضت ملی مسکن حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت متعارف بازار باشد تا متقاضیان بتوانند با هزینه‌ای مناسب‌تر صاحب مسکن شوند.

وی درباره نحوه تأمین منابع مالی پروژه‌ها نیز گفت: در ابتدای اجرای پروژه تنها مبلغ محدودی به‌عنوان آورده اولیه از متقاضیان دریافت و بخش عمده هزینه‌های ساخت از طریق تسهیلات بانکی و در برخی پروژه‌ها با مشارکت خیرین تأمین خواهد شد.

تخصیص اعتبار برای جبران خسارت‌های مناطق آسیب دیده

فروزان با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن برای رسیدگی به خسارت‌دیدگان حوادث اخیر اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، کارشناسان بنیاد مسکن برای ارزیابی میزان خسارت به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند و اطلاعات خسارت‌دیدگان در سامانه بنیاد مسکن ثبت شد تا فرآیند پرداخت تسهیلات بدون وقفه انجام شود.

وی افزود: برای جبران خسارت‌های معیشتی، شامل تأمین لوازم ضروری زندگی، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است و خسارت واردشده به واحدهای مسکونی نیز بر اساس ارزیابی کارشناسان تعیین و پرداخت خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن ساوه ادامه داد: بر اساس میزان خسارت واردشده، شرکت‌های بیمه برای واحدهای آسیب‌دیده مبالغی بین ۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، بنیاد مسکن نیز برای جبران خسارت‌های معیشتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته است، همچنین کمک‌های بلاعوض و سایر حمایت‌های پیش‌بینی‌شده نیز مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی پرداخت می‌شود و تاکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.

فروزان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بنیاد مسکن در سال آینده گفت: در قالب برنامه‌های سال ۱۴۰۵، پروژه‌های جدید نهضت ملی مسکن تعریف شده و ساخت حدود یک‌هزار واحد مسکونی به‌صورت مجتمع‌سازی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی زمین‌های این پروژه‌ها آغاز شده و پس از تکمیل زیرساخت‌ها، مراحل اجرایی ساخت واحدهای مسکونی نیز آغاز خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن ساوه درباره شیوه اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در بیشتر شهرها، پروژه‌ها از طریق پیمانکاران اجرا می‌شود، اما در برخی مناطق از شیوه «گروه‌ساخت» استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در این روش، یک قطعه زمین در اختیار دو یا سه متقاضی قرار می‌گیرد تا با نظارت بنیاد مسکن نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام کنند. مسئولیت آماده‌سازی اراضی، ایجاد زیرساخت‌ها، نظارت فنی و هدایت اجرای پروژه نیز بر عهده بنیاد مسکن است.

فروزان اظهار کرد: بنیاد مسکن علاوه بر پالایش متقاضیان، وظیفه آماده‌سازی اراضی، مدیریت اجرای پروژه‌ها و نظارت بر روند ساخت را نیز بر عهده دارد و این شیوه که پیش‌تر در برخی شهرهای استان اجرا شده، اکنون در شهرستان ساوه نیز در حال پیگیری و اجراست.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ساوه همچنین از اجرای طرح‌های گسترده عمرانی و خدماتی در روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز، طی سال‌ گذشته و جاری، اجرای طرح هادی در ۱۲ روستای شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، ملی و سایر منابع داخلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده برای اجرای طرح‌های عمرانی در ۱۰ روستای فاقد دهیاری اختصاص خواهد یافت که این اعتبار صرف اجرای پروژه‌های جدول‌گذاری، محوطه‌سازی، سنگ‌فرش، زیرسازی و آسفالت خواهد شد.

اختصاص بیش از یک هزار تن قیر رایگان برای ارتقای زیرساخت‌های روستایی ساوه

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ساوه با اشاره به توسعه راه‌های روستایی اظهار کرد: در سال جاری حدود یک‌هزار و ۱۰۰ تن قیر رایگان در قالب قیر تهاتری برای اجرای ۲۳ پروژه آسفالت روستایی به مساحت ۷۹ هزار و ۱۰۰ مترمربع اختصاص می‌یابد که نقش مهمی در بهسازی معابر و ارتقای زیرساخت‌های روستایی خواهد داشت.

فروزان‌ همچنین با اشاره به پروژه‌های اجراشده گفت: عملیات آسفالت در روستاهای خانقاه، چاه‌بار، قلعتین، آق‌کهریز، صفی‌آباد، دینارآباد، جعفرآباد شهر صنعتی، رضاآباد، بالقلو به متراژ ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع و نورعلی‌بیک به متراژ ۳ هزار مترمربع اجرا شده است.

وی تصریح کرد:همچنین عملیات زیرسازی در روستاهای قلعتین، دینارآباد و صیدآباد، سنگ‌فرش در روستاهای قیاجیک، پیغمبر، جمشیدآباد و مرقکان و جدول‌گذاری در روستاهای قلعه عبدالله‌خان، ملک‌آباد و علیدرزی به انجام رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن پس از وقوع سیل در شهرستان ساوه اظهار کرد: کارشناسان بنیاد مسکن با حضور میدانی، خسارات وارد شده به ۲۹۲ واحد مسکونی را ارزیابی و پرونده‌های خسارت‌دیدگان را بررسی کردند که تاکنون ۸۷ پرونده برای پرداخت تسهیلات بازسازی تکمیل و به مراحل بعدی ارجاع شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ساوه ادامه داد: اجرای طرح‌های هادی، توسعه زیرساخت‌های روستایی، بهسازی معابر و ارائه خدمات به روستاییان با استفاده از اعتبارات ملی و استانی با جدیت ادامه خواهد داشت و بنیاد مسکن تمام توان خود را برای عمران و آبادانی روستاهای شهرستان به کار خواهد گرفت.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساوه گفت: در حوزه واگذاری زمین، این نهاد بر اساس ضوابط و بدون تعیین محدودیت خاص، نسبت به تشکیل پرونده متقاضیان اقدام می‌کند.

فروزان افزود: اولویت واگذاری با ساکنان همان روستا است و در مراحل بعد، متقاضیان بومی نیز پس از معرفی از سوی شورای اسلامی روستا و انجام فرآیند پالایش، در صورت دریافت مجوزهای لازم از اداره راه و شهرسازی، مشمول واگذاری خواهند شد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد واگذاری انجام شده است، گفت: از سال ۸۰ حدود ۱۲ هزار سند مالکیت روستایی و ۲ هزار و ۷۶۷ سند مالکیت شهری صادر شده است.

رئیس بنیاد مسکن ساوه ادامه داد: سال گذشته نیز ۳۴۵ سند روستایی و ۱۰۳ سند شهری صادر شد.