لنجابی: ۵۹ واحد مسکونی به مشمولان طرح جوانی جمعیت مرکزی تحویل شد

جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه تأمین مسکن در استان مرکزی با جدیت در حال پیگیری است و اقدامات متعددی در این راستا انجام شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۱ هزار و ۳۸۰ نفر در قالب طرح نهضت ملی مسکن ویژه جوانی جمعیت در استان مرکزی ثبت‌نام کرده‌اند.

لنجابی تصریح کرد: از مجموع متقاضیان ثبت‌نام شده، صلاحیت ۶ هزار و ۵۹۲ نفر تأیید شده و روند بررسی و تکمیل پرونده سایر متقاضیان نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۹ واحد مسکونی در قالب این طرح به متقاضیان تحویل شده و برای ۲ هزار و ۳۳۳ نفر نیز قطعه زمین تأیید و تخصیص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: در ادامه روند اجرایی طرح، تعداد یک‌هزار و ۶۵ قرارداد نیز در سامانه «تم» منعقد شده است.

وی افزود: شتاب‌گیری اقدامات اجرایی در حوزه تأمین مسکن خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت در استان مرکزی مورد تاکید است.