به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه در پی بارندگی‌های ساعات گذشته و تجمع آب در معابر، تردد در زیرگذر الغدیر قم متوقف شده است و این مسیر تا پایان عملیات تخلیه آب همچنان مسدود خواهد بود.



مسدود شدن زیرگذر الغدیر در حالی انجام شده است که آب‌گرفتگی در محدوده این محور، امکان عبور و مرور خودروها را از مسیرهای ورودی فراهم نمی‌کند و رانندگان برای ادامه مسیر باید از راه‌های جایگزین استفاده کنند.



بر اساس اعلام انجام‌شده، ورودی‌های زیرگذر الغدیر از سمت بلوار پیامبر اعظم (ص) و بلوار عمار یاسر نیز به دلیل تجمع آب بسته شده است و تردد خودروها از این مسیرها تا زمان رفع انسداد امکان‌پذیر نخواهد بود.



از شهروندان و رانندگان درخواست شده است با توجه به شرایط موجود، از ورود به محدوده زیرگذر الغدیر خودداری کنند و برای تردد در سطح شهر مسیرهای جایگزین را در نظر بگیرند.



تردد در بلوار شهید سلیمانی متوقف شد



در کنار انسداد زیرگذر الغدیر، بلوار شهید سلیمانی نیز در تمام مسیرهای رفت و برگشت مسدود شده است و این محدودیت شامل ورودی‌ها و خروجی‌های این محور از مسیرهای مختلف می‌شود.



علت انسداد بلوار شهید سلیمانی، تجمع آب در بستر این محور در پی بارندگی‌های اخیر اعلام شده است و بر اساس وضعیت موجود، این مسیر تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.



با توجه به هم‌زمانی انسداد دو محور مهم، رانندگان باید هنگام برنامه‌ریزی برای تردد در محدوده‌های یادشده، از ورود به مسیرهای بسته خودداری کرده و از محورهای جایگزین استفاده کنند.



تداوم بارندگی و تجمع آب در این دو محور موجب شده است امکان عبور خودروها از زیرگذر الغدیر و بلوار شهید سلیمانی فراهم نباشد و محدودیت تردد در این مسیرها تا زمان رفع آب‌گرفتگی ادامه داشته باشد.



شهروندان و رانندگان برای پیشگیری از گرفتار شدن در محدوده‌های مسدود، باید پیش از ورود به این محورها از باز بودن مسیر اطمینان حاصل کرده و در صورت مواجهه با انسداد، مسیر جایگزین را برای ادامه تردد انتخاب کنند.