به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این شرکت در پانزدهمین دوره عرضه محصولات خود، شرایط پیش‌ثبت‌نام فروش نقدی و تحویل فوری خودروی فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۵ را در سه طرح عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده غیرتاکسی اعلام کرد.



در این مرحله، فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ با قیمت قطعی ۷ میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

پیش‌ثبت‌نام هر سه طرح از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۶ آبان آغاز شده و تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ از طریق سامانه فروش بهمن موتور به نشانی sale.bahman.ir ادامه خواهد داشت. در طرح عادی، متقاضیان ملزم به مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود هستند و انتخاب نهایی از طریق قرعه‌کشی انجام می‌شود. بانک‌های رفاه، صادرات، تجارت، ملی، ملت، شهر، کشاورزی، پارسیان، سپه و پاسارگاد جهت مسدودسازی مبلغ اعلام شده‌اند.



در طرح جوانی جمعیت، امکان ثبت‌نام برای مادرانی فراهم شده است که فرزند دوم یا بعدی آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد. در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نیز متقاضیان باید پیش از ثبت‌نام، اطلاعات خودروی فرسوده خود را در سامانه ستاد نوسازی ناوگان به نشانی nnhk.ir ثبت کرده و تأییدیه‌های لازم را دریافت کرده باشند.



موعد تحویل خودرو در طرح‌های عادی و جوانی جمعیت، ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده است. در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نیز تحویل خودرو ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده و با طی مراحل اسقاط خودرو و پرداخت مرحله دوم انجام خواهد شد. خودروها با رنگ سفید یا مشکی و تریم داخلی نسکافه‌ای-طوسی یا مشکی-طوسی عرضه می‌شوند. گارانتی فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ نیز ۵ سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد، اعلام شده است.