به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هوشمند گستر هوتن پارس، مالک پلتفرم مایکت، پس از درج نماد در سال ۱۴۰۴ در آستانه عرضه اولیه سهام در فرابورس ایران قرار گرفته است. ارزش حقوق صاحبان سهام این شرکت در گزارش ارزش‌گذاری ۶ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان و ارزش هر سهم آن ۱۳۱ هزار و ۷۴۹ ریال برآورد شده است.

وحید رحیمیان، مدیرعامل مایکت، گفت این شرکت در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار میلیارد تومان فروش داشته و درآمد عملیاتی آن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. پیش‌بینی می‌شود درآمد عملیاتی مایکت تا پایان سال جاری به ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برسد؛ رقمی معادل حدود ۱۵۱ درصد بودجه پیش‌بینی‌شده.

درآمد عملیاتی مایکت از ۷۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و سود خالص آن نیز در همین دوره از ۲۲ میلیارد به ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود خالص شرکت در سال گذشته حدود ۵۰ درصد بوده است. به گفته رحیمیان، بخش عمده فروش شرکت نقدی است و مطالبات بلندمدت قابل‌توجهی ندارد؛ جریان نقد عملیاتی مایکت نیز مثبت است.

نرم‌افزارهای موبایلی و پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای، تبلیغات هوشمند و ترافیک اینترنت سه منبع اصلی درآمد مایکت هستند. بخش نخست ۶۰ تا ۷۰ درصد، تبلیغات حدود ۲۰ درصد و ترافیک اینترنت حدود ۱۴ درصد درآمد شرکت را تشکیل می‌دهد. حضور توسعه‌دهندگان در پلتفرم رایگان است و مایکت از خرید کاربران برای یک میلیارد تومان نخست ۱۵ درصد و برای مبالغ بالاتر ۳۰ درصد کارمزد می‌گیرد. در حوزه تبلیغات، هزینه بر اساس عملکرد و تعامل کاربران محاسبه می‌شود و پرداخت تنها در صورت انجام اقدام موردنظر کاربر صورت می‌گیرد. درآمد ترافیکی نیز براساس قرارداد با اپراتورهای تلفن همراه و دیتاسنترها و متناسب با مصرف کاربران به مایکت تعلق می‌گیرد.

مایکت روی بیش از ۶۰ میلیون دستگاه نصب شده و ماهانه ۳۲ میلیون کاربر فعال و یکتا دارد. همچنین ۲۲ هزار توسعه‌دهنده ایرانی در این پلتفرم فعالیت می‌کنند و ماهانه حدود ۱۸۰ میلیون دانلود و به‌روزرسانی نرم‌افزار، ۲۰۰ میلیون جست‌وجو و سه میلیارد دقیقه پخش ویدیو در آن ثبت می‌شود.

شرکت مگنت، با مالکیت ۸۰ درصدی مایکت، بازوی تبلیغاتی این گروه است و در سال ۱۴۰۴ رشد ۱۰۰ درصدی درآمد را تجربه کرد؛ فروش آن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۵۳۶ میلیارد تومان رسید. مانی‌پرداز سکو با برند مانی نیز بازوی فین‌تک مایکت است که ۵۰ درصد سهام آن در اختیار این مجموعه قرار دارد.