پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع پنج حادثه در نقاط مختلف کردستان طی ۷۲ ساعت گذشته، نیروهای امدادی هلال‌احمر برای کمک به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حوادث ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت که ۲ نفر از آنان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شدند و یک نفر نیز در صحنه حادثه جان باخت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به جزئیات عملیات امداد و نجات بیان کرد: در جریان این مأموریت‌ها، یک نفر که در داخل خودرو محبوس شده بود، توسط نجاتگران رهاسازی شد.

جلالی با بیان اینکه ۱۵ تیم عملیاتی در پوشش این حوادث مشارکت داشتند، بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی، به‌ویژه هنگام تردد در جاده‌ها تأکید کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با شرایط اضطراری برای دریافت خدمات امداد و نجات با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.