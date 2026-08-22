به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با تشریح عملکرد تیمهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر کردستان در ۷۲ ساعت گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی پنج سانحه در نقاط مختلف استان رخ داد که نیروهای عملیاتی هلالاحمر برای امدادرسانی به حادثهدیدگان در محل حاضر شدند.
وی افزود: در مجموع این حوادث، ۱۲ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات امدادی و پیشبیمارستانی، با همکاری نیروهای هلالاحمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان با اشاره به یکی از عملیاتهای انجام شده در این مدت گفت: در یکی از سوانح، یکی از مصدومان داخل خودرو گرفتار شده بود که تیم رهاسازی هلالاحمر با حضور در محل و انجام اقدامات فنی، وی را از داخل خودرو خارج کرد.
جلالی ادامه داد: پس از رهاسازی، اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی برای مصدوم انجام شد و وی برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی انتقال یافت.
اعزام ۶ تیم عملیاتی به محل حوادث
وی با بیان اینکه امدادرسانی به این پنج سانحه با مشارکت شش تیم عملیاتی انجام شد، عنوان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، نسبت به ارزیابی شرایط و شناسایی نیازهای حادثهدیدگان اقدام کرده و خدمات لازم را ارائه دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان، سرعت عمل و حضور بهموقع نیروهای امدادی را از عوامل مهم در مدیریت حوادث دانست و گفت: آمادگی مستمر تیمهای امداد و نجات برای حضور در شرایط اضطراری و پاسخ سریع به حوادث، نقش مهمی در کاهش پیامدهای سوانح دارد.
جلالی با قدردانی از تلاش نجاتگران و نیروهای عملیاتی هلالاحمر استان خاطرنشان کرد: تیمهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر کردستان به صورت شبانهروزی برای پاسخگویی به حوادث و ارائه خدمات امدادی در آمادهباش هستند.
وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با حوادث و نیاز به دریافت خدمات امدادی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلالاحمر اطلاع دهند تا نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن برای امدادرسانی اعزام شوند.
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