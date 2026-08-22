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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸

امدادرسانی هلال‌احمر کردستان به ۱۲ حادثه‌دیده در ۷۲ ساعت

امدادرسانی هلال‌احمر کردستان به ۱۲ حادثه‌دیده در ۷۲ ساعت

سنندج- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان از امدادرسانی نیروهای این جمعیت به ۱۲ حادثه‌دیده در جریان پنج سانحه طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با تشریح عملکرد تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کردستان در ۷۲ ساعت گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی پنج سانحه در نقاط مختلف استان رخ داد که نیروهای عملیاتی هلال‌احمر برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان در محل حاضر شدند.

وی افزود: در مجموع این حوادث، ۱۲ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات امدادی و پیش‌بیمارستانی، با همکاری نیروهای هلال‌احمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به یکی از عملیات‌های انجام شده در این مدت گفت: در یکی از سوانح، یکی از مصدومان داخل خودرو گرفتار شده بود که تیم رهاسازی هلال‌احمر با حضور در محل و انجام اقدامات فنی، وی را از داخل خودرو خارج کرد.

جلالی ادامه داد: پس از رهاسازی، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی برای مصدوم انجام شد و وی برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی انتقال یافت.

اعزام ۶ تیم عملیاتی به محل حوادث

وی با بیان اینکه امدادرسانی به این پنج سانحه با مشارکت شش تیم عملیاتی انجام شد، عنوان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، نسبت به ارزیابی شرایط و شناسایی نیازهای حادثه‌دیدگان اقدام کرده و خدمات لازم را ارائه دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان، سرعت عمل و حضور به‌موقع نیروهای امدادی را از عوامل مهم در مدیریت حوادث دانست و گفت: آمادگی مستمر تیم‌های امداد و نجات برای حضور در شرایط اضطراری و پاسخ سریع به حوادث، نقش مهمی در کاهش پیامدهای سوانح دارد.

جلالی با قدردانی از تلاش نجاتگران و نیروهای عملیاتی هلال‌احمر استان خاطرنشان کرد: تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کردستان به صورت شبانه‌روزی برای پاسخ‌گویی به حوادث و ارائه خدمات امدادی در آماده‌باش هستند.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با حوادث و نیاز به دریافت خدمات امدادی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند تا نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای امدادرسانی اعزام شوند.

کد مطلب 6924309

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