جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مهرماه امسال، پس از انجام بازرسی‌های تخصصی، بررسی‌های بهداشتی و صدور گواهی بهداشت نباتی، سه هزار و ۲۲۱ تن و ۷۳۱ کیلوگرم کیوی، ۶۹ تن و ۳۰۰ کیلوگرم برنج و همچنین ۸۲ هزار و ۷۵۴ گلدان گل و گیاه زینتی از بندر نوشهر به کشورهای مقصد صادر شد.

وی با اشاره به آمار واردات و ترخیص کالاهای اساسی افزود: در این مدت، مجوز ترخیص دو هزار و ۳۰۷ مترمکعب چوب نراد، ۵۹ هزار و ۹۴۵ تن و ۸۱۸ کیلوگرم ذرت دامی، ۵۰ هزار و ۵۷۱ تن و ۲۹۲ کیلوگرم جو دامی و ۱۴ هزار و ۲۵۴ تن و ۵۰۷ کیلوگرم گندم خوراکی پس از انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های قرنطینه‌ای صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر با تأکید بر اهمیت نظارت‌های قرنطینه‌ای در مبادلات کشاورزی گفت: کنترل محموله‌های صادراتی و وارداتی با هدف جلوگیری از ورود و انتشار آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی و اطمینان از انطباق محصولات با استانداردهای بهداشتی و قرنطینه‌ای انجام می‌شود.

محمودی ادامه داد: اجرای دقیق مقررات قرنطینه نباتی علاوه بر حفاظت از منابع تولید و سلامت محصولات کشاورزی، در توسعه صادرات، تسهیل مبادلات تجاری و تأمین مطمئن نهاده‌ها و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور نیز نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به جایگاه بندر نوشهر در مبادلات تجاری شمال کشور خاطرنشان کرد: فعالیت‌های قرنطینه‌ای در این بندر از ارکان مهم نظارت بر سلامت محموله‌های کشاورزی ورودی و خروجی و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.