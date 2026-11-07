به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی ، بعد از ظهر شنبه ، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۳۸ سکه تاریخی متعلق به دوره اشکانی و یک عدد پی‌سوز مربوط به دوره تیموری در شهرستان رباط‌کریم کشف و ضبط شده است.

وی با قدردانی از تلاش نیروی انتظامی شهرستان رباط‌کریم و دستگاه قضایی در حفاظت از میراث تاریخی و هویت فرهنگی منطقه افزود: اشیای کشف‌شده برای انجام کارشناسی و طی مراحل قانونی و قضایی در اختیار مراجع مربوط قرار دارند.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جنوب‌غرب استان تهران ادامه داد: پس از تکمیل مراحل قضایی، این آثار تاریخی برای نگهداری و حفاظت به مجموعه میراث فرهنگی تحویل داده خواهند شد.

کریمی با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار تاریخی، مقابله با قاچاق و حفاری‌های غیرمجاز را از اقدامات ضروری برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور دانست.