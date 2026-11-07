به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدجواد آزاد با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک افرادی در زمینه حفاری غیرمجاز در منطقه طارم سفلی، نیروهای یگان حفاظت به محل اعزام شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات و با همکاری فرماندهی انتظامی بخش سیردان، چهار نفر حین حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و ادوات و تجهیزات حفاری نیز از آنان کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قزوین تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

آزاد با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا حفاری غیرمجاز، موضوع را از طریق شماره ۳۳۲۳۶۹۶۶ به مرکز فرماندهی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی یا با تماس با پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی و از تخلفات این حوزه پیشگیری شود.