حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلاب در برخی مناطق خراسان شمالی اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح آمادگی و پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر ۵۰ تیم عملیاتی با ظرفیت ۲۵۰ نیروی امدادی و نجاتگر، ۲۱ پایگاه امدادونجات و ۱۸۳ خانه هلال در سطح استان برای ارائه خدمات امدادی و پاسخگویی به شرایط اضطراری آمادگی دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع حوادث تصریح کرد: تمامی شعب و پایگاه‌های امدادونجات استان، دوره‌های بازآموزی و آمادگی در برابر سیلاب را با هدف افزایش توان عملیاتی نیروها برگزار کرده‌اند و تجهیزات و امکانات امدادی نیز به‌صورت کامل مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.

رستمی با بیان اینکه آمادگی پیش از حادثه نقش مهمی در کاهش خسارات و تسریع در امدادرسانی دارد، خاطرنشان کرد: تمامی نیروها، تجهیزات و ظرفیت‌های امدادی استان برای حضور به‌موقع در مناطق حادثه‌دیده و ارائه خدمات به هم‌استانی‌ها آماده هستند.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه جدی به هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، ورود به مسیرهای سیلابی و انجام سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.