به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در سالن جلسات استانداری با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن بیان کرد: یکی از مهمترین جنبه‌های جنگ ترکیبی دشمن مقوله رسانه است.

وی با بیان اینکه ارتقای سواد رسانه ای از مهمترین ضرورت های امروز کشورمان است، تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی در این زمینه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه گسترش تحولات فضای دیجیتال به سمتی رفته که نیاز است ارتقای سواد رسانه ای به خصوص در بین خانواده ها را داشته باشیم، گفت: بخشی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی از طریق فضای مجازی و رسانه ای به خانواده ها و جوانان مان وارد می شود.

عرب انصاری با بیان اینکه افزایش آگاهی عمومی و مواجهه صحیح با تحولات رسانه‌ای دو رویکردی است که در مواجهه با این شرایط می بایست در پیش بگیریم، گفت: باید به سمتی برویم که مردم هم در مدیریت فرهنگی کشورمان و حتی در تولیدات فرهنگی سهیم و دخیل باشند.

وی با بیان اینکه امروز در حوزه فرهنگ عمومی به چهار موضوع و محور اساسی و اصلی نیاز داریم، افزود: پیوند هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی نخستین ضلع مربع سیاست گذاری فرهنگی کشورمان است.

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه دومین راهبرد مهم در سیاست گذاری فرهنگی کشورمان می بایست بازسازی سرمایه اجتماعی و عدالت فرهنگی در کشورمان باشد، گفت: تقویت اعتماد عمومی سومین و تقویت همبستگی و اتحاد ملی چهارمین ضرورت سیاستگذاری فرهنگی در کشورمان محسوب می شود که شورای فرهنگ عمومی در آن نقش پررنگی دارد.

عرب انصاری با اشاره به ضرورت تحقق عدالت فرهنگی در سیاست گذاری های فرهنگی کشورمان گفت: توجه به اقلیم های متنوع فرهنگی که در کشورمان وجود دارد یکی از مهمترین رویه هایی است که باید در پیش گرفته شود.