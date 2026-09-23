به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری «هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران» با حضور جمعی از استادان، صاحب‌نظران و نمایندگان نهادهای موثر در امر ارتقاء سواد رسانه ای و اطلاعاتی برگزار شد و اعضای شورا بر ضرورت تقویت آموزش مستمر، فرهنگ‌سازی و تبدیل سواد رسانه‌ای به مهارتی کاربردی برای زندگی در جامعه اطلاعاتی تأکید کردند.

این نشست به همت انجمن سواد رسانه‌ای ایران با میزبانی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد و طی آن، رویکردها و محورهای سیاستگذاری برای برگزاری هر چه بهتر «هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران» مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران بر ضرورت حرکت به سمت یک جریان مستمر آموزشی و فرهنگی با هدف عمومی سازی سواد رسانه ای بر اساس شعار تعیین شده از سوی یونسکو برای هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی سال جاری با مضمون ضرورت عمومی سازی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی همگان در افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی، تأکید کرد و گفت: برگزاری هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در ایران باید فرصتی برای جلب توجه عمومی، هم‌افزایی میان نهادهای فعال و زمینه‌سازی برای برنامه‌های مستمر در این حوزه باشد.

سواد رسانه‌ای باید متناسب با تحولات جامعه دنبال شود

محمدصادق افراسیابی، مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، با اشاره به تغییرات سریع فضای رسانه‌ای و ظهور فناوری‌های نوین، بر ضرورت به‌روزرسانی رویکردهای آموزشی و سیاستگذاری در حوزه سواد رسانه‌ای تأکید کرد و ضرورت طراحی برنامه‌هایی متناسب با نیازهای واقعی جامعه و تحولات فناوری را مورد توجه قرار داد.

افراسیابی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد و شکل‌گیری شورای سیاستگذاری «هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران» را فرصتی برای هماهنگی ظرفیت‌های موجود و حرکت به سمت برنامه‌های مشترک و عملیاتی دانست.

نامگذاری هر یک از روزهای هفته سواد رسانه‌ای

در ادامه این نشست هر یک از اعضای شورای سیاستگذاری هفته «سواد رسانه ای و اطلاعاتی ایران» به بیان نظرات و دیدگاه های خود برای برگزاری هر چه بهتر این هفته در ایران پرداختند و مقرر شد هر یک از روزهای این هفته برای تحقق هدف خاصی در راستای عمومی سازی نهضت سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران نامگذاری شوند که بر همین اساس یک روز از هفته به نام روز آموزش با هدف برگزاری گسترده کارگاه های آموزشی برای معلمان، اساتید و مربیان سواد رسانه‌ای نام گذاری شد و سایر روزها نیز با نام روزهای هوش مصنوعی، رسانه، استان ها، والدگری رسانه ای، مطالبه گری از نهادهای مسئول و تقدیر از پیشکسوتان سواد رسانه ای و اطلاعاتی نام گذاری شدند.

از سیاستگذاری تا برنامه‌های اجرایی

در ادامه جلسه، بر ضرورت تبدیل دیدگاه‌ها و مباحث مطرح‌شده در شورای سیاستگذاری به اولویت‌های مشخص و برنامه‌های اجرایی تأکید شد. بر همین اساس تولید محتوای تخصصی و عمومی، طراحی برنامه‌های آموزشی متناسب با گروه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگ‌سازی، استفاده از ظرفیت استادان و پژوهشگران و ایجاد همکاری میان نهادهای علمی، فرهنگی و رسانه‌ای، از جمله محورهایی است که مقرر شد در برنامه‌ریزی «هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران» مورد توجه قرار گیرد.

بهاره نصیری دبیر شورای سیاستگذاری شد

در ادامه نخستین جلسه شورای سیاستگذاری «هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی»، دکتر بهاره نصیری دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مشاور راهبردی انجمن سواد رسانه ای ایران به‌عنوان دبیر شورای سیاستگذاری انتخاب و معرفی شد. بر اساس مصوبات نخستین جلسه شورای سیاستگذاری «هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران» با آغاز فعالیت شورا، تدوین اولویت‌ها و برنامه‌های اجرایی هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ برنامه‌هایی که می‌تواند حوزه‌هایی همچون آموزش، فرهنگ‌سازی، تولید محتوای تخصصی و عمومی و ارتقای مهارت‌های رسانه‌ای گروه‌های مختلف جامعه را پوشش دهد.

در این نشست، محمدصادق افراسیابی، مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران؛ ابراهیم نبیونی، معاون پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی؛ ابوالقاسم رئیسی، مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی؛ میرمجید خدام، جانشین قرارگاه سواد فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی؛ حامد توکل، مشاور رئیس شبکه تهران سیما؛ مهدی فرزانه، هم‌بنیان‌گذار و مدرس آکادمی یاسان؛ فاطمه نوری جهانگرد، معاون امور استان‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران؛ مهران ده‌نمکی، معاون تولید و انتشار محتوای انجمن سواد رسانه‌ای ایران.

همچنین بهاره نصیری، مشاور راهبردی انجمن سواد رسانه‌ای ایران؛ سیدتقی کمالی، مشاور پژوهش و نوآوری انجمن سواد رسانه‌ای ایران؛ دکتر فرگل غفاری، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، پارک و سردبیر خبرگزاری سیناپرس؛ دکتر حسن رهایی، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه پارک؛ فائزه صادقیان، معاون اجرایی آکادمی یاسان، مریم بحری، مسئول دبیرخانه انجمن سواد رسانه‌ای ایران و شهره رنگین‌لوپازوکی، عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایران حضور داشتند و به بیان نظرات و دیدگاه های خود برای برگزاری هر چه بهتر «هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران» پرداختند.