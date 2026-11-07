به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پتروشیمی جم، این شرکت با تمرکز بر تطبیق مشخصات فنی انواع محصولات پلیمری با نیاز صنایع پایین‌دستی و توسعه ارتباط مستقیم با خریداران، حضوری فعال در نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین دارد.

نهمین دوره این نمایشگاه از ۵ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ در شانگهای در حال برگزاری است و با ثبت شمارگان بی‌سابقه، میزبان ۴۱۴۲ غرفه‌دار خارجی از ۱۴۸ کشور و منطقه، بیش از ۳۰۰ شرکت از فهرست ۵۰۰ شرکت برتر جهان و بیش از ۲۰۰۰ شرکت نخستین‌بارحاضر است. مجموع فضای نمایشگاهی برای نخستین بار از مرز ۴۴۰ هزار مترمربع فراتر رفته و بیش از ۴۸۰ محصول برای نخستین بار در سطح جهان، آسیا یا چین رونمایی می‌شوند.

توسعه صادرات با شناخت تقاضای فنی و الزامات اقتصادی

مینا سالاری، رئیس صادرات محصولات پلیمری پتروشیمی جم، در حاشیه این نمایشگاه گفت: توسعه پایدار صادرات پلیمر مستلزم شناخت هم‌زمان نیاز فنی مشتری و الزامات اقتصادی خرید است و حضور جم در شانگهای با هدف تقویت همکاری با مشتریان فعلی و شناسایی فرصت‌های جدید در زنجیره صنایع پایین‌دستی چین دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی فرصت‌های صادراتی باید حاشیه سود، هزینه‌های حمل، شرایط پرداخت و ریسک وصول مطالبات را نیز در بر بگیرد، تأکید کرد: هدف، توسعه فروش اقتصادی و قابل تداوم است تا افزایش صادرات با بهبود کیفیت درآمدهای ارزی همراه شود.

تطبیق نوع محصول با کاربرد؛ محور مذاکرات تخصصی

شهزاد احسان‌پور، کارشناس ارشد فروش صادراتی پتروشیمی جم، نیز گفت: در فروش تخصصی پلیمر، معرفی نام محصول کافی نیست و باید تناسب ویژگی‌های هر نوع محصول با تجهیزات، شرایط فرایندی و الزامات عملکردی محصول نهایی مشتری بررسی شود.

وی با تأکید بر اهمیت یکنواختی کیفیت میان محموله‌ها برای مصرف‌کننده صنعتی، اظهار کرد: ارائه مستندات فنی روشن، پاسخ‌گویی تخصصی و بررسی بازخورد مشتری به ارزیابی دقیق‌تر محصول و تقویت اعتماد تجاری کمک می‌کند.

نمایشگاه بین‌المللی واردات چین از سال ۲۰۱۸ هر سال در شانگهای برگزار می‌شود و در هشت دوره گذشته بیش از ۱۸۰ کشور و منطقه را جذب کرده و شاهد رونمایی بیش از ۳۴۰۰ محصول و فناوری جدید بوده است.