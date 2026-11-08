به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند زنانی که سطوح خونی بالاتری از دو ماده رایج پر و پلی فلوروآلکیل دارند، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان سینه سخت‌تر از لحاظ درمان هستند.

به طور خاص، محققان دریافتند که آنها بین ۶۷ تا ۹۳ درصد افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه ER منفی داشتند که توسط هورمون زنانه استروژن ایجاد نمی شود. این سرطان ها تهاجمی تر هستند و پیامدهای بدتری دارند.

«چه جونگ چانگ»، محقق ارشد و اپیدمیولوژیست ارشد در مرکز فکری مراقبت های بهداشتی و امنیتی در آتلانتا، گفت: «این یافته ها به طور کلی برای سلامت زنان اهمیت دارد.»

او در بیانیه‌ای گفت: «اگرچه PFAS در محیط و بدن ما پایدار است، اما قرار گرفتن در معرض آنها هنوز به طور بالقوه قابل تغییر است، به این معنی که افراد می‌توانند اقداماتی را برای کاهش مواجهه خود انجام دهند و این یافته‌ها می‌تواند راه‌های جدیدی را برای پیشگیری باز کند.»

PFAS "مواد شیمیایی همیشگی" نامیده می شود زیرا مولکول های کربن و فلوئور را که یکی از قوی ترین پیوندهای شیمیایی ممکن است، ترکیب می کنند. این امر حذف و خرابی PFAS را بسیار دشوار می کند.

ترکیبات PFAS از دهه ۱۹۴۰ در محصولات مصرفی، از جمله فوم اطفاء حریق، ظروف نچسب، بسته بندی مواد غذایی، مبلمان مقاوم در برابر لکه و لباس های ضد آب استفاده شده است.

برای بررسی جدید، محققان داده‌های یک مطالعه طولانی‌مدت را تجزیه و تحلیل کردند که در آن نزدیک به ۵۱۰۰۰ زن در سنین ۳۵ تا ۷۴ سال بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ انتخاب شدند.

به گفته محققان، هیچ یک از زنان در زمان پیوستن به این مطالعه سرطان سینه نداشتند، اما هر کدام یک خواهر داشتند که قبلاً به سرطان سینه مبتلا شده بود.

محققان حدود ۱۶۰۰ زن را که به سرطان سینه مبتلا شده بودند با تقریباً ۲۳۰۰ زنی که عاری از سرطان باقی مانده بودند مقایسه کردند و خون آنها را از لحاظ سطوح ۱۷ ماده شیمیایی مختلف PFAS بررسی کردند.

نتایج نشان داد زنانی که بالاترین سطح پرفلوئورواکتانوئیک اسید (PFOA) را در خون خود داشتند، ۶۷ درصد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان سینه ER منفی بودند.

به همین ترتیب، خطر ابتلا به سرطان سینه ER منفی در زنانی که بالاترین سطح اسید پرفلوئورواکتان سولفونیک (PFOS) را در خون داشتند، ۹۳ درصد بیشتر بود.

از آنجایی که این سرطان ها توسط هورمون ها هدایت نمی شوند، محققان حدس زدند که PFAS ممکن است با تأثیر بر فعالیت ژن یا تغییر پاسخ ایمنی به سرطان، خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد.

به گفته محققان، مطالعات آتی برای بررسی دقیق بودن این توضیحات بالقوه و ارزیابی اینکه آیا انواع مدرن PFAS خطرات مشابهی برای سلامتی ایجاد می کنند، مورد نیاز است.

محققان خاطرنشان کردند اگرچه اکثر افراد سطوح قابل اندازه گیری PFOA و PFOS در بدن خود دارند، اما این ترکیبات تا حد زیادی حذف شده و با ترکیبات PFAS جدید جایگزین شده اند.