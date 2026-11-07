بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان، از ساعت ۰۰:۳۰ روز پنجشنبه ۱۴ آبان تا ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، بارندگی در نقاط مختلف لرستان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به بیشترین میزان بارندگی در این بازه زمانی افزود: ایستگاه سپیددشت با ۱۶۸.۳ میلی‌متر و شول‌آباد با ۱۶۶.۶ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را در استان ثبت کرده‌اند.

ثبت ۷۰ میلی‌متر بارندگی در الیگودرز

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: پس از این دو ایستگاه، الیگودرز با ۷۰ میلی‌متر، ازنا با ۶۳.۳ میلی‌متر و دورود با ۴۷.۵ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را داشته‌اند.

مرادپور با تشریح آمار بارش در دیگر ایستگاه‌های استان عنوان کرد: در سیلاخور ۳۷.۴ میلی‌متر، ایمان‌آباد ۳۳.۴ میلی‌متر، بروجرد ۳۲.۶ میلی‌متر، خرم‌آباد ۲۸.۲ میلی‌متر، رومشکان ۲۲.۲ میلی‌متر، کوهدشت ۲۲ میلی‌متر، الشتر ۱۵.۲ میلی‌متر، سراب‌دوره ۲۴.۱ میلی‌متر، رومله ۲۴.۸ میلی‌متر، معمولان ۱۳.۴ میلی‌متر، نورآباد ۱۲.۴ میلی‌متر و پلدختر ۵.۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

وی در پایان میانگین بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان طی بازه زمانی یادشده را ۴۶.۳ میلی‌متر اعلام کرد.