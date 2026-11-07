به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی روز شنبه در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: تعداد کارخانه‌های اردبیل ۴ برابر کشور همسایه است و این استان در بسیاری از تولیدات صنعتی و همچنین تولیدات گلخانه‌ای در سطح کشور و منطقه جایگاه شناخته‌شده‌ای دارد.



وی با تاکید بر نیاز جدی استان اردبیل به توسعه صنایع تبدیلی افزود: جلوگیری از خام‌فروشی و فرآوری محصولات در داخل استان، زمینه تولید ثروت بیشتر، ایجاد ارزش افزوده و افزایش فرصت‌های اشتغال را فراهم می‌کند.



نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل همچنین حمایت مستمر از صنایع بزرگ را در شرایط فعلی کشور ضروری دانست و بیان کرد: تداوم حمایت از این واحدها برای حفظ تولید و تامین نیازمندی‌های مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.